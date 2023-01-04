Mario Bautista disfruta y agradece lo que ha logrado.

A sus 26 años, Mario Bautista se muestra en una faceta más madura, centrado, pero sin dejar de lado lo esencial de la vida, su familia con el corazón en la mano revela que, por el momento, lo único que desea es disfrutar por lo que ha logrado.

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Mira, realmente, uno nunca deja de soñar, uno nunca deja imaginarse cosas y visualizarse

Siento que el querer, es cómo buscar algo afuera cuando todo está aquí, sabes. Realmente, ver la vida a través de ahí, no tanto desde la carencia de decir ‘Quiero, quiero’

La novia de Mario Bautista es la responsable de su gran cambio.

Pero, de esta nueva conciencia, hay una sola responsable, su novia Daniela Gómez, con quien celebró su primer aniversario el año pasado.

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