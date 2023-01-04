Mario Bautista disfruta y agradece lo que ha logrado.
Mario Bautista pasa por un momento muy agradable en su vida, pues ahora se encuentra enfocado en disfrutar de sus logros con su familia.
A sus 26 años, Mario Bautista se muestra en una faceta más madura, centrado, pero sin dejar de lado lo esencial de la vida, su familia con el corazón en la mano revela que, por el momento, lo único que desea es disfrutar por lo que ha logrado.
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Mira, realmente, uno nunca deja de soñar, uno nunca deja imaginarse cosas y visualizarse
Siento que el querer, es cómo buscar algo afuera cuando todo está aquí, sabes. Realmente, ver la vida a través de ahí, no tanto desde la carencia de decir ‘Quiero, quiero’
La novia de Mario Bautista es la responsable de su gran cambio.
Pero, de esta nueva conciencia, hay una sola responsable, su novia Daniela Gómez, con quien celebró su primer aniversario el año pasado.
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Dani, es una persona que vino a mi vida a traerme enseñanzas, aprendizajes, crecer con ella y, pues se siente bien. No tengo planes de tener hijos, próximamente, te digo que yo lo que quiero es trabajar de aquí a los 35 años, ahí es cuando ya le voy a dedicar mi vida en crear una familia y a tener hijos y, a disfrutar, crecer con ellos y verlos crecer