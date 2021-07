La cantante también aclaró si fue ella la tercera discordia en la relación de Beatriz Adriana y Marco Antonio Solís “El Buki”.

Por primera vez, Marisela, aclaró por qué no se casó con Marco Antonio Solís. La cantante compartió que el motivo por el que tomó la desición de no casarse fue porque no quiso aceptar las reglas de “El Buki”.