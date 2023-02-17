¿Marysol Sosa recibió 4 millones de regalías de José José? Sale a la luz la verdad.

Luego de sus polémicas declaraciones en un programa de internet, Mario Casillas, expresidente de la ANDI dice que siempre no, que no le dio a Marysol Sosa 4 millones de pesos por las regalías de su papá, José José.

Te puede interesar: Anel Noreña provocó tremendo zafarrancho por no dar entrevistas.

Es una situación muy penosa, porque una equivocación mía provoca todo esto, afortunadamente ustedes me dan la oportunidad de aclararla. Tuve una equivocación, porque yo estaba hablando de una cosa y de pronto me perdí, se me cruzaron los cables. Yo, ya no era el presidente de la ANDI, ya tendría un año que había terminado, yo nunca le entregué un cheque y menos de cuatro millones. Nadie en la ANDI, ha cobrado un cheque y menos cuatro millones de pesos, yo quiero pedir disculpas, públicamente a Marysol, a la familia y a mis compañeros de la ANDI

¿Qué dice Anel Noreña sobre la polémica situación? Venga La Alegría, también buscó a Anel Noreña, exmujer de José José y, por supuesto también niega que sus hijos hayan recibido esa cantidad por parte de la ANDI, afirmando que todo va a quedar en un simple chisme.

También te puede interesar: Anel Noreña es acusada de abandono tras muerte de su hermana.

Si el señor Casillas no te puede decir, el día que se lo dio, la cantidad, en dónde, en forma y todo, queda como un chisme, yo creo que Casillas no está en sus cabales

¿Anel Noreña va a ir al panteón a visitar a José José? Este día se celebra el natalicio número 75 de José José, y aún no se sabe si Anel Noreña acudirá al panteón a llevarle flores al famoso cantante.

Fíjate que todavía no lo tengo seguro, me tienen que hablar para decirme a qué hora, pero no puede entrar la cámara al panteón, no sé a qué hora vamos a ir

Te puede interesar: Anel Noreña desmiente supuestos problemas entre sus hijos.