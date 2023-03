Marysol Sosa niega que le hayan entregado las regalías de José José.

Marysol Sosa, hija de José José, rompe el silencio después de que Mario Casillas, expresidente de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), declarara hace unos días que le entregó cuatro millones de pesos por concepto de regalías del ‘Príncipe de la Canción’, aunque poco después corrigió sus declaraciones admitiendo que se confundió.

¿Qué dijo Marysol Sosa? En entrevista exclusiva para Ventaneando, Marysol Sosa negó que le hayan entregado dicha cantidad y declaró que “ni la ANDI da eso, no, para nada” y aseguró que hasta la fecha no ha podido hablar con Mario Casillas.

¿Ya habló con Mario Casillas?

“Fíjate que al día de hoy no he logrado hablar con don Mario porque él tiene su vida y yo tengo la mía, me explico”, añadió la hija que el famoso ‘Príncipe de la Canción’ procreó con la actriz Anel Noreña.

¿Mario Casillas se disculpó?

Después de lo sucedido, Mario Casillas reveló que todo se trató de una equivocación: “Yo estaba hablando de otra cosa, no sé qué fue lo que pasó pero me disculpo totalmente con Marysol. La ANDI nunca ha dado un cheque de 4 millones de pesos a ninguna persona ni yo le entregué a Marysol un cheque, para nada, si lo dije me equivoqué porque estaba hablando de otro asunto, de otra cosa, de pronto se me cruzaron los cables y metí la pata, por lo tanto, le pido una disculpa”.

¿Qué dijo Marysol Sosa de la disculpa de Mario Casillas?

Marysol Sosa se dijo agradecida con el expresidente de la ANDI luego de aclarar lo sucedido: “Agradecida porque el señor se dio el tiempo de salir a decir ‘a ver, espérense porque creo que algo hice mal y me hice bolas y no sé qué’, entonces gracias a don Mario por haber hecho lo que hizo”.

Así mismo, Sosa le agradeció a la Asociación Nacional de Intérpretes, a Pepe Elías Moreno y a todas las personas que corroboraron que las cosas no se dieron de dicha forma y declaró que esa es una cantidad que ella nunca ha tenido. “Son cifras que yo no he tenido, sabes y no fue otra cosa que un malentendido y hablando se entiende la gente”, recalcó.

¿Cómo va la relación con Anel Noreña?

Marysol Sosa ofreció una plática de sororidad, igualdad y equidad en el Consejo Coordinador Empresarial del estado de Hidalgo; sin embargo, cuando se le preguntó por su relación con su madre Anel Noreña y su hermano José Joel, la hija de José José huyó a toda prisa.