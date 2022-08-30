MasterChef Celebrity: Finalistas de La Academia se meten a la cocina con Arturo López Gavito.

Cesia, Andresse y Mar, finalistas de La Academia, se metieron a la cocina con Arturo López Gavito, quien actualmente forma parte de MasterChef Celebrity.

El también conocido como Juez de Hierro mantuvo una íntima plática con con los finalistas, quien acaban de lanzar sus sencillos en las plataformas digitales.

"A mí me encanta... cada programa de MasterChef es nuevo, es una experiencia diferente. Llegamos con nuestros recursos, pero los chefs son los únicos que tienen la última palabra", dijo Gavito sobre su experiencia en la cocina más famosa de México.

Cesia, Mar y Andresse se pusieron sus respectivos mandiles de MasterChef Celebrity, además de que La Leona de Honduras sorprendió al confesar que tuvo un restaurante de costillas que definió como "una experiencia interesante".

"Estoy muy contenta y emocionada. Ahora toca trabajar, hacer música, desvelarnos, divertirnos y disfrutar. Me gusta mucho la cocina, tuve un restaurante de costillas", dijo la ganadora de La Academia sobre su campeonato en nuestro reality show y sobre su antiguo emprendimiento.

Te puede interesar: La Academia: Así suenan los sencillos de Cesia, Andresse y Mar.

Finalistas de La Academia se meten a la cocina con Arturo López Gavito

Andresse también fue otro de nuestros queridos finalistas que visitó a Arturo López Gavito en la cocina, así que el cantante mexicano no pudo evitar aplaudir el trabajo del crítico en la cocina más famosa de México: "Sabemos que lo hace desde el cariño y desde el amor".

Arturo López Gavito confiesa que antes de un concierto le gusta salir a comer con buena compañía, además de elegir un lugar "delicioso" o le gusta preparar platillos acompañados con vino.

El Juez de Hierro confesó que tiene un playlist secreto para cocinar y que ya se prepara para correr un maratón tras terminar su participación en Master Chef Celebrity: "Mi mente se divide en qué voy a hacer primero, qué voy a hacer después y cuál es mi meta".

No te olvides de escuchar los sencillos Me Rehúso, Déjame Ir y Antes, respectivos temas musicales de Cesia, Mar y Andresse de La Academia.

También te puede interesar: MasterChef Celebrity: El emotivo mensaje de Gavito tras romper en llanto.