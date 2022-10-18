MasterChef Celebrity: Participante impacta con boda de última hora.

Uno de nuestros exparticipantes de MasterChef Celebrity, sorprendió a todo su público al dar a conocer que se encuentra celebrando el amor, unión y felicidad.

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Francisco Gattorno reveló a los medios de comunicación que hace unos cuantos días contrajo matrimonio con su pareja Adamarys con una ceremonia en el Río Nilo.

Esta unión amorosa sucedió el pasado lunes 10 de octubre, cuando los famosos se dieron el sí bajo un ritual del Oriente, cabe mencionar que la pareja es fanática de las tradiciones egipcias.

Fue el año pasado en el mes de marzo, cuando Francisco le pidió matrimonio a Adamarys, sin importar la diferencia de edad que existe entre ellos, pues se llevan 26 años de diferencia, pero viven su amor.

El actor reveló algunos detalles de su celebración.

Además, el famoso reveló que su celebración fue algo rápida, porque los dos querían una boda privada, aunque no descartan hacer una boda en México.

Queremos casarnos acá en México, aunque primero planeamos comprar una casa y ya después vemos cuando nos casamos. Me gustaría un lugar como Tulum o Puerto Vallarta, nos gusta mucho la playa

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Ha sido una cosa muy bonita, una ceremonia muy linda y ella lo disfrutó mucho al igual que yo, fue muy divertido, algo diferente en donde pasamos momentos que quedarán para toda la vida. Tenemos grandes recuerdos de ese día y del hermoso viaje que hicimos, la gente fue muy amable y divertida en todo momento con nosotros, fuera de toda tradición occidental; respecto a lo que sentí, que te puedo decir, ella se veía hermosa igual que siempre, pero sin duda, ese día más, simplemente uno de los mejores días de mi vida

Aunque no solo fue unión matrimonial, nuestro participante de MasterChef Celebrity detalló que decidieron festejar su cumpleaños en Egipto.

