MasterChef Celebrity: El emotivo mensaje de Gavito tras romper en llanto.

Ayer en la noche vivimos uno de los momentos más inesperados de la televisión mexicana en MasterChef Celebrity, pues por primera ocasión millones de mexicanos tuvieron la oportunidad de ver llorar a Gavito.

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Para nadie es una sorpresa que el llamado ‘Juez de Hierro’ es una de las personas más exigentes con su trabajo, por lo que ayer no quedó conforme con el resultado de su primer platillo en MasterChef Celebrity, por lo que puso todo su empeño en el segundo.

Después de tomar la primera master class de la temporada con el chef Pablo Albuerne, Gavito puso toda la atención posible para poder replicar de forma casi perfecta la receta.

Gavito rompió en llanto en MasterChef Celebrity.

Luego de seguir cada uno de los pasos de la receta, Gavito logró presentar un platillo muy superior al de todos sus compañeros, lo que le valió el reconocimiento de los chefs; sin embargo, esto ocasionó que el ‘Juez de Hierro’ rompería en llanto.

Estoy muy emocionado, estoy muy conmovido por esto. Si, a ustedes porque yo necesitaba esto, yo necesitaba escuchar al chef, necesitaba aprender de él. Necesitaba un jalón muy fuerte porque me estaba yo quebrando, porque creo que puedo hacerlo mejor y porque me puedo, todos los días superar, porque eso es lo que yo pido en mi trabajo y no puedo ofrecer menos en MasterChef. Por ustedes, por todos ustedes

Tras una noche llena de mucha polémica y una participación sobresaliente en MasterChef Celebrity, Gavito mandó un contundente mensaje por medio de sus redes sociales sobre lo ocurrido en el reality.

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