MasterChef Celebrity: ¿A qué hora y dónde ver la final?
MasterChef Celebrity llega a su fin, descubre dónde y a qué hora será la gran final y quién será la celebridad ganadora en la cocina más famosa de México.
Este domingo 18 de diciembre se entristecen los comensales, pues se llevará a cabo la final de MasterChef Celebrity y por fin, conoceremos a la celebridad ganadora de la cocina más famosa de México.
Programa 17 | 11 de diciembre | ¡Semifinal de MasterChef Celebrity!
Esta edición ha estado llena de polémicas, amores secretos y no tan secretos, además, hemos tenido la oportunidad de conocer más de cerca a las celebridades que participaron en esta temporada en la cocina más famosa de México y verles en acción imprimiendo en cada receta un poco de la personalidad de cada quien.
¿Cuándo y dónde ver el final de MasterChef Celebrity?
Se dice que, a un buen cocinero, se le juzga por su último platillo y es que, en la gran final, el último platillo lo definirá todo. Así no te pierdas la noche más emocionante de MasterChef Celebrity a las 8:00 p.m por Azteca Uno.
Para unirte a la conversación y apoyar a tu favorito, ya sea Arturo López Gavito, Ricardo Peralta, Lorena Herrera o Alejandra Ávalos, puedes usar el #MasterChefGranFinal
Tatiana invita a ver la final de MasterChef Celebrity.
La cantante y conductora de la cocina más famosa de México se ha ganado el corazón de los hogares y en esta ocasión comparte a través de las redes de MasterChef Celebrity, una invitación para no perderse la gran final del programa.
En el video, Tatiana luce emocionada y con un vestido azul de lentejuelas muestra el premio de la gran final y se pregunta quién será la celebridad ganadora.
Nos vemos esta noche en la cocina más famosa de México para gozar de la gran final y celebrar con el o la ganadora.