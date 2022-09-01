MasterChef Celebrity: Julio Camejo responde si tiene una rivalidad con Gavito.

Los primeros episodios de MasterChef Celebrity han estado llenos de mucha polémica y una competencia muy fuerte, pues todos los famosos quieren ganar y demostrar que tienen grandes habilidades en la cocina más famosa de México.

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Julio Camejo aclara que no tiene rivalidad con Arturo López Gavito en MasterChef Celebrity, en el programa pasado se calentaron los ánimos entre ellos, pero todo fue al calor de la competencia.

Al principio eran dos fuerzas confrontantes, por eso fue de ‘¿Qué estás haciendo?’ ‘¿Por qué pones los espárragos?, porque hay que blanquearlos’ como él no sabía que yo sabía y al final, lo bonito fue que todo se empezó a entender cuando él empezó a entender que yo sabía lo que estaba haciendo y yo empecé a entender que él necesitaba que yo le dijera cada cosita que estaba haciendo y terminamos haciendo de los mejores platillos

Incluso, considera que Gavito pudiera ser el gran ganador de la tercera temporada de MasterChef Celebrity, junto con otros participantes de la competencia.

La Ávalos, mi amiguita Lorena y Gavito

Julio Camejo aseguró que tienen que defender a Talina Fernández.

Julio Camejo, defiende a Talina Fernández de la prensa que insiste en preguntarle sobre los problemas legales de Coco Levy, por supuesto acoso a algunas actrices.

Es una reina, Talina es una reina, por eso es por lo que en el primer capítulo muchas personas, incluso fueron los primeros en salir, se burlaban de mí, es una reina, nada más por su trayectoria tiene que ser la primera en ser escondida

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Recordemos que, en los próximos días Coco Levy va a enfrentar su primera audiencia, donde el productor podría quedar vinculado a proceso.