MasterChef Celebrity: ¿Por qué Karla Gascón se convirtió en la villana?

La última temporada de MasterChef Celebrity México fue una de las más vistas debido al carisma de sus participantes, pues en cada uno de los capítulos, la adrenalina, la emoción y la competitividad salieron a flote y casi inmediatamente sabíamos qué papel jugaba cada uno de los famosos, pero ¿qué acciones hizo Karla que se convirtió en la villana?

Karla Sofía Gascón

Karla Gascón se ganó el corazón de muchas personas en la competencia y fue una de las celebridades más controversiales del reality de cocina más famoso de México. El título de villana le fue otorgado desde el primer programa por los espectadores. Tras su eliminación en el penúltimo programa, la actriz confesó haberse divertido mucho con sus compañeros a lo largo del programa, pese a la negativa que se tenía en su contra.

¿Por qué Karla Gascón es la villana de MasterChef Celebrity?

Sin duda no hubo programa alguno en el que Karla no aprovechara la oportunidad para expresar su opinión. Consideramos que las siguientes razones fueron clave por las que el público le otorgó el papel de la gran villana en el reality.

-Sin frenos.

A la hora de decir lo que sentía, Karla Gascón demostróno tener pelos en la lengua. Su competitividad la llevó a tener acciones y comentarios que no fueron del agrado de todos, de modo que fue objeto de duras críticas

-Honestidad.

Karla Gascón desde el inicio dejó en claro que ella iba con todas las ganas para aprender y ganar, y no a hacer amigos. Durante todo el show, la famosa manifestaba su opinión cuando una acción le parecía injusta. Por lo que desde el primer programa no se contuvo y arremetió en contra de Lorena Herrera al llamarla “hipócrita”. Posteriormente agarraría pique con Ricardo Peralta, un pique que, de acuerdo con la actriz, se dio porque Peralta tomó personal la competencia con Gascón al pertenecer ambos a la comunidad LGBTTTIQ+, lo que desataría un duelo de egos. Karla Gascón por supuesto no perdía momento para expresar su incomodidad al respecto.





-Sentido del humor.

Algo innegable de esta temporada de MasterChef Celebrity es que Karla Gascón le puso su picor al reality. Su sentido del humor, su acidez y su agilidad para entretener la pusieron en el centro de las polémicas. Y es que burlarse de sus compañeros ya era pan de cada domingo. Aunque no todo resultó positivo entre los participantes, pues Karla también gustaba de ponerle apodos a sus rivales, lo que incomodaba las escenas y es que en algún momento se le escuchó llamar a Lorena Herrera como “señora perfecta”.

Recientemente, la actriz fue cuestionada sobre el programa, en específico sobre quién debió ganar el reality show. Gascón aseguró que ella debió ganar la segunda edición de MasterChef Celebrity México.