MasterChef Celebrity: El sabor de la cumbia no llegó y Margarita fue eliminada.

Cada fin de semana, la cocina más famosa de México nos regala una temática diferente que pone a prueba los nervios de los famosos, quienes siguen demostrando sus grandes talentos culinarios para poder estar en MasterChef Celebrity.

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Este domingo el azar y la suerte fueron factores que definieron el futuro de los participantes, por lo que tuvimos de todos, desde famosos que se quedaron sin una proteína para poder hacer sus platillos, hasta otros que tuvieron que trabajar con personas que no tienen buena química.

Estos fueron los casos de Ricardo Peralta, quien estuvo solo, hizo un gran platillo, aunque no le alcanzó para subir al balcón, mientras que, por el otro lado, Lorena Herrera, Karla Gascón y Alejandra Ávalos tuvieron que estar juntas, pero ganaron el reto y se salvaron.

La cumbia ha dejado de sonar en MasterChef Celebrity.

La suerte tuvo un papel fundamental hasta el reto de eliminación, ya que una rueda de la fortuna definió el platillo que cada uno de los sentenciados tenía que preparar.

Margarita, tuvo la suerte de elegir el huachinango y lo festejó, pero al final confesó que nunca había tenido la oportunidad de limpiar un pescado y, eso fue lo que la dejó fuera.

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La mala suerte se hizo presente en su cocina, ya que su platillo tuvo varios errores técnicos, entre ellos una espina, lo que fue algo imperdonable para los chefs y tuvo que salir de MasterChef Celebrity.

