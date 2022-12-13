MasterChef Celebrity: Mauricio dedica mensaje a Gavito y así le respondió.

A pesar de la polémica que se había desatado entre Arturo López Gavito y Mauricio Mancera dentro de la cocina más famosa de México. Ahora, el exconductor de Venga La Alegría felicitó a través de sus redes sociales al productor musical por haber sido uno de los finalistas de MasterChef Celebrity, con lo que deja claro que no hay ningún problema entre ellos.

Muchas gracias Mau, tuvimos una excelente temporada juntos. Te respeto mucho y todo lo que hicimos fue siempre en buena lid. — Arturo López Gavito (@algavito) December 12, 2022

¿Y qué respondió Gavito a Mauricio?

Gavito, quien se convirtió en el segundo finalista de la noche del domingo y quien será guiado en la gran final por el chef Jorge Dumit, dejó a varios con la boca abierta al responder al mensaje. En él aprovechó para dejar claro que lo respeta y que tuvieron una buena temporada juntos y que todo siempre fue en buena lid.

¿Qué dicen los seguidores?

Las opiniones estuvieron divididas, pues unos que parecían ser ‘Team Mau’ le recordaron al conductor que durante todo el reality recibió algunos comentarios no tan positivos de parte de Gavito.

Se podía leer mensajes de “No le queda decirle eso a Mau”, “Cachetada con guante blanco”.

¿El tuit que todos estábamos esperando?

Por su parte, hubo hasta quien mencionó que ese era el tuit que todos estaban esperando y reconocieron que no existe ninguna rivalidad entre ambos y que, incluso, podrían protagonizar un buen encuentro en otra ocasión y así demostrar que los comentarios fueron solo dentro de MasterChef Celebrity.

¿Cómo surgió esta posible rivalidad?

Cabe recordar que durante la cocina más famosa de México, Gavito en diversas ocasiones aseguró que el exconductor de Venga La Alegría había llegado muy lejos gracias a la suerte y no a su talento culinario, pues había cocineros y Mau Mancera.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre estos comentarios, Mancera dijo que nunca se esperó esa reacción por parte del juez de hierro, pero sí confirmó que era con quien menos se llevaba detrás de cámaras.