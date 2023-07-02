En MasterChef Celebrity 2023, cada episodio se convierte en una auténtica montaña rusa de sabores, emociones y desafíos que mantienen al público al borde de sus asientos.

En el episodio anterior, vivimos un momento de sorpresa y tensión cuando Emir Pabón, uno de los concursantes más destacados, fue eliminado de la competencia. Su partida dejó un vacío en la cocina y en los corazones de los espectadores, quienes han seguido cada paso de los famosos por alcanzar la gloria culinaria.

¿Cuál fue el reto de hoy en MasterChef Celebrity 2023?

Los retos se vuelven más desafiantes, los ingredientes más exóticos y los platos más sofisticados. El tiempo corre en contra de los participantes, quienes deben lidiar con la presión y los obstáculos que se les presentan en cada prueba. Todo por demostrar quién merece el título de MasterChef Celebrity 2023.

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¿Quién subió al balcón hoy en MasterChef Celebrity 2023?

Ahora, con tan solo 13 concursantes restantes, la competencia se intensifica. Cada uno de ellos ha demostrado su talento en las pruebas previas, pero solo algunos podrán subir al anhelado balcón.

En el primer reto de la noche en MasterChef Celebrity 2023, sólo los mejores de la noche tuvieron la oportunidad de subir al balcón, siendo la mejor Ana Patricio Rojo, quien fue acompañada de Francisco Palencia, Mónica y Cositas.

Por otro lado, Fabiola Campomanes y Eduardo Capetillo Gaytán fueron la gran decepción del primer reto de la noche.

¿Quién estuvo en el desafío de eliminación de MasterChef Celebrity 2023?

Las habilidades culinarias se afinan y las estrategias se ponen en marcha en una batalla donde no solo se trata de cocinar, sino de cautivar a los exigentes jueces, Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena.

En el reto de salvación, los famosos tuvieron que hacer un platillo con ingredientes que fueran provenientes de animales, donde todos fracasaron de forma rotunda, ya que solamente Cibernético se salvó, pues fue el elegido de los chefs para subir al balcón.

¿Quién salió expulsado de MasterChef Celebrity 2023 en el programa de hoy 2 de julio?

La emoción está en el aire, mientras estos famosos se enfrentan a sus propios límites y desafían las expectativas. No sólo está en juego el prestigio y el reconocimiento, también la oportunidad de dejar una huella en el mundo de la gastronomía. ¿Estás listo para conocer quién fue expulsado esta noche de MasterChef Celebrity 2023?

Las cosas no salieron de la forma planeada, todos los famosos tuvieron complicaciones, aunque ‘El Travieso’ tuvo la peor noche desde que llegó a la cocina más famosa de México, por lo que tuvo que dejar a sus compañeros de MasterChef Celebrity 2023.

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