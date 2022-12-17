MasterChef Celebrity: Así se preparan los participantes para la Gran Final.
Este domingo se llevará a cabo la gran final de MasterChef Celebrity donde Arturo, Lorena, Ricardo y Alejandra buscarán llevarse la victoria.
Estamos a unas horas de conocer al gran ganador de MasterChef Celebrity donde Lorena Herrera, Arturo López Gavito, Ricardo Peralta y Alejandra Ávalos darán todo de sí para conquistar a los jueces con su gran sazón e impresionantes creaciones culinarias.
El reality show de cocina más famoso de México estuvo lleno de emociones, polémicas y momentos emotivos a lo largo de 18 capítulos en donde los famosos dieron su mejor esfuerzo para llegar a la gran final; sin embargo, únicamente cuatro consiguieron llegar a esta instancia.
En el camino se quedaron grandes competidores como Margarita ‘La Diosa de la Cumbia’; Ernesto D’Alessio; Talina Fernández; Julio Camejo, Carmen Campuzano; Mauricio Mancera; Alan Ibarra, Nadia López Ayuso; Carlos Eduardo Rico; Karla Sofía Gascón, Verónica del Castillo; Francisco Gatorno; Macky González; Marcello Lara; Alejandra Toussaint y Pedro Moreno.
Al final, únicamente cuatro pudieron convencer a la chef Betty, al chef José Ramón y al chef Pablo, quienes semana a semana tuvieron que votar para eliminar a un contendiente.
¿Quiénes son los finalistas de MasterChef Celebrity?
Como mencionamos anteriormente, cuatro son los finalistas que competirán este domingo por convertirse en el MasterChef Celebrity.
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Lorena Herrera: La guapa actriz es una de las favoritas para llevarse la victoria pues fue una de las primeras en subir al balcón.
Arturo López Gavito: ‘El Juez de Hierro’ se ha convertido en el rival a vencer ya que a lo largo del programa fue uno de los famosos que más tiempo se la pasó en el balcón.
Ricardo Peralta: ‘La Loba’ se convirtió en el tercer finalista gracias a su adobo navideño, además de ser uno de los más queridos y aplaudidos por los fans del reality.
Alejandra Ávalo: La cuarta finalista fue la Ávalos, quien con su ceviche y pescado ahumado superó a Karla Gascón.
Cada uno de los finalistas deberá preparar el mejor platillo que hayan hecho en la Cocina más Famosa de México y Lorena Herrera compartió en sus redes la presentación final de la receta que la hizo llegar a al final.
Puedes ver la receta que me hizo ser la 1er finalista de @MasterChefMx en mi Instagram @lorenaherreraoficial— Lorena Herrera (@Lorenaherrera) December 15, 2022
Te va a encantar! #FelizJueves #healthyrecipes Gracias por sus hermosos comentarios Siempre!🙏🙏💟💟 pic.twitter.com/bo2LYMkRy4
Mientras que Gavito publicó que “portar la filipina de finalistas es un gran honor, pero conlleva una enorme responsabilidad. Seguimos creciendo y aprendiendo”
Portar la filipina de finalista es un gran honor, pero conlleva una enorme responsabilidad. Seguimos agradeciendo y aprendiendo. @MasterChefMx se termina este domingo a las 8:00 PM por @aztecauno #teamgavito #chefdehierro pic.twitter.com/yVhjQvcVE4— Arturo López Gavito (@algavito) December 14, 2022
¿Cuándo y dónde ver la Gran Final de MasterChef Celebrity?
La Cocina más Famosa de México conocerá a su gran ganador este domingo 18 de diciembre en punto de las 20 horas, a través de la señal de Azteca UNO, así que no te lo puedes perder.