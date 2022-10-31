Ricardo Peralta comparte FOTOS de su dedo mutilado tras accidente en MasterChef Celebrity.

El día de ayer tuvimos una temática muy especial en la cocina más famosa de México, MasterChef Celebrity, donde los famosos tuvieron la oportunidad de rendirle tributo a sus seres queridos con sus mejores preparaciones culinarias.

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En donde uno de los momentos más emotivos fue cuando Talina Fernández recordó a Mariana Levy, al punto que la periodista llegó a las lágrimas.

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias y hermosos recuerdos, ya que nuestro querido Ricardo Peralta, quien se ha convertido en la alegría de MasterChef Celebrity, tuvo un accidente en la cocina.

Ricardo Peralta sufrió un accidente en MasterChef Celebrity.

Cuando Ricardo Peralta estaba haciendo un gran platillo para su ser amado y poder subir al balcón, situación que finalmente consiguió, sufrió un accidente en donde casi pierde el dedo.

Y es que cuando estaba trabajando en la cocina, una pequeña distracción por milímetros lo llevó a cortarse el dedo, situación que de inmediato fue atendida por la producción de MasterChef Celebrity.

Sin embargo, este lunes Ricardo Peralta compartió por medio de sus redes sociales una imagen de su dedo a un día de su cortada, pero fiel a su estilo y sentido del humor, el youtuber tomó todo de la mejor forma y hasta hizo un meme de su desgracia.

Así quedó mi dedito de picar perejil #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/xAipyuVa8n — Ricardo “La Loba” Peralta (@Ricardo_Peralta) October 31, 2022

La publicación de Ricardo Peralta de inmediato se convirtió en tendencia en las redes sociales, pues se ha convertido en uno de los preferidos del público para poder estar en la final de MasterChef Celebrity, esto porque ha demostrado tener un gran talento culinario y su gran sentido del humor que lo ha caracterizado desde el primer día.

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Ahora, solo nos queda desearle una pronta recuperación para que el domingo nos siga sorprendiendo con sus platillos en MasterChef Celebrity.

