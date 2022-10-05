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FOTOS | Retos nunca vistos en la cocina de MasterChef Celebrity.

Los fogones de la cocina más famosa de México se encienden para recibir a las celebridades retos nunca vistos, nadie quiere abandonar MasterChef Celebrity.

Por: Redacción Azteca UNO

La cocina más famosa de México enciende sus fogones para recibir a las celebridades y su buen sazón en MasterChef Celebrity.
La cocina de MasterChef recibe a grandes invitados en esta noche llena de glamour y sazón.
Las celebridades se llevaron la sorpresa de encontrar croquetas bajo la campana que estaba al frente.
Todos pasaron al frente y tomaron una croqueta, ¿qué contendrá en su interior?
La visita de nuestra bellísima Carmen Campuzano trajo grandes recuerdos para nuestras celebridades, ahora le toca juzgar.
Los equipos están armados, Arturo, Lorena, Talina y Ale serán parte de este primer reto.
Un equipo con poca chispa fue el de Carlos, Karla, Margarita y Alejandra, ellos tratarán de conquistar a los chefs.
El último equipo fue conformado por Mauricio, Francisco, Macky y Ricardo, trabajarán en equipo para conquistar.
El reto cambia, la primera cocinada deberá ser en relevos, Mcky y Ricardo comienzan en su equipo.
Karla comienza en su equipo, ella tiene poca paciencia pero deberá superarlo para continuar.
Talina entra como parte del primer relevo por su equipo, ella está completamente enfocada en ganar y subir al balcón.
Ricardo sigue las instrucciones al pie de la letra de su equipo, cualquier detalle podría hacer la diferencia.
Francisco tuvo un error muy grande, agregó demasiado aceite a los sartenes y es un reto de pocas calorías.
El chef JoséRa acudió a la cocina del equipo rojo para asesorarlos un poco, ¿lo aprovecharán?
Por otro lado, el chef Pablo fue con el equipo amarillo, ellos ya están un poco avanzados para esta altura del reto.
¡Manos arriba! El tiempo terminó para todos los participantes en este primer reto en MasterChef.
Los comensales invitados comienzan a probar los platillos de nuestras celebridades.
La decisión está tomada, nuestros invitados ya tienen el nombre del equipo ganador en el primer reto de la noche.
¡El equipo verde sube al balcón! Peeeeroooo después de checar las cámaras los chefs deciden bajarlos por el exceso de aceite en su platillo.
Para el reto de salvación, las celebridades recibieron una MasterClass por un chef invitado.
El chef Daniel Varela, imparte una MasterClass para que nuestras celebridades puedan realizar un vestido comestible.
Los equipos no están solos, serán auxiliados por nuestros expertos en moda de la noche.
Realizar comida comestible no es una tarea sencilla, por eso todas las celebridades ponen muchísima atención.
Un equipo muy disparejo, ellos tres buscarán realizar un vestido y un platillo fuera de lo común para conquistar a los chefs.
Unos se harán cargo de la cocina y sólo un cocinero y el auxiliar podrán armar el vestido.
Karla y Hector Terrones están diseñando el vestido de su equipo, hay controversia.
David Salomón quiso meter manos en la cocina, lamentablemente sólo podía auxiliar a las celebridades.
¡Directo al Reto de Eliminación! Después de no convencer a los chefs, ellos son parte de este reto.
Francisco Gattorno es una de las celebridades que están instaladas en el Reto de Eliminación.
Pedro no pudo acudir a los retos anteriores, es por eso que se integra directo a la Eliminación, ¿Conquistará a los chefs?
Karla no quiere abandonar la cocina más famosa de México y está dispuesta a dejarlo todo en este Reto de Eliminación.
Lamentablemente, Francisco Gattorno es el séptimo eliminado de la cocina de MasterChef Celebrity, no logró convencer a los chefs con sus platillos.
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La cocina más famosa de México enciende sus fogones para recibir a las celebridades y su buen sazón en MasterChef Celebrity.
La cocina de MasterChef recibe a grandes invitados en esta noche llena de glamour y sazón.
Las celebridades se llevaron la sorpresa de encontrar croquetas bajo la campana que estaba al frente.
Todos pasaron al frente y tomaron una croqueta, ¿qué contendrá en su interior?
La visita de nuestra bellísima Carmen Campuzano trajo grandes recuerdos para nuestras celebridades, ahora le toca juzgar.
Los equipos están armados, Arturo, Lorena, Talina y Ale serán parte de este primer reto.
Un equipo con poca chispa fue el de Carlos, Karla, Margarita y Alejandra, ellos tratarán de conquistar a los chefs.
El último equipo fue conformado por Mauricio, Francisco, Macky y Ricardo, trabajarán en equipo para conquistar.
El reto cambia, la primera cocinada deberá ser en relevos, Mcky y Ricardo comienzan en su equipo.
Karla comienza en su equipo, ella tiene poca paciencia pero deberá superarlo para continuar.
Talina entra como parte del primer relevo por su equipo, ella está completamente enfocada en ganar y subir al balcón.
Ricardo sigue las instrucciones al pie de la letra de su equipo, cualquier detalle podría hacer la diferencia.
Francisco tuvo un error muy grande, agregó demasiado aceite a los sartenes y es un reto de pocas calorías.
El chef JoséRa acudió a la cocina del equipo rojo para asesorarlos un poco, ¿lo aprovecharán?
Por otro lado, el chef Pablo fue con el equipo amarillo, ellos ya están un poco avanzados para esta altura del reto.
¡Manos arriba! El tiempo terminó para todos los participantes en este primer reto en MasterChef.
Los comensales invitados comienzan a probar los platillos de nuestras celebridades.
La decisión está tomada, nuestros invitados ya tienen el nombre del equipo ganador en el primer reto de la noche.
¡El equipo verde sube al balcón! Peeeeroooo después de checar las cámaras los chefs deciden bajarlos por el exceso de aceite en su platillo.
Para el reto de salvación, las celebridades recibieron una MasterClass por un chef invitado.
El chef Daniel Varela, imparte una MasterClass para que nuestras celebridades puedan realizar un vestido comestible.
Los equipos no están solos, serán auxiliados por nuestros expertos en moda de la noche.
Realizar comida comestible no es una tarea sencilla, por eso todas las celebridades ponen muchísima atención.
Un equipo muy disparejo, ellos tres buscarán realizar un vestido y un platillo fuera de lo común para conquistar a los chefs.
Unos se harán cargo de la cocina y sólo un cocinero y el auxiliar podrán armar el vestido.
Karla y Hector Terrones están diseñando el vestido de su equipo, hay controversia.
David Salomón quiso meter manos en la cocina, lamentablemente sólo podía auxiliar a las celebridades.
¡Directo al Reto de Eliminación! Después de no convencer a los chefs, ellos son parte de este reto.
Francisco Gattorno es una de las celebridades que están instaladas en el Reto de Eliminación.
Pedro no pudo acudir a los retos anteriores, es por eso que se integra directo a la Eliminación, ¿Conquistará a los chefs?
Karla no quiere abandonar la cocina más famosa de México y está dispuesta a dejarlo todo en este Reto de Eliminación.
Lamentablemente, Francisco Gattorno es el séptimo eliminado de la cocina de MasterChef Celebrity, no logró convencer a los chefs con sus platillos.
La cocina más famosa de México enciende sus fogones para recibir a las celebridades y su buen sazón en MasterChef Celebrity.
La cocina de MasterChef recibe a grandes invitados en esta noche llena de glamour y sazón.
Las celebridades se llevaron la sorpresa de encontrar croquetas bajo la campana que estaba al frente.
Todos pasaron al frente y tomaron una croqueta, ¿qué contendrá en su interior?
La visita de nuestra bellísima Carmen Campuzano trajo grandes recuerdos para nuestras celebridades, ahora le toca juzgar.
Los equipos están armados, Arturo, Lorena, Talina y Ale serán parte de este primer reto.
Un equipo con poca chispa fue el de Carlos, Karla, Margarita y Alejandra, ellos tratarán de conquistar a los chefs.
El último equipo fue conformado por Mauricio, Francisco, Macky y Ricardo, trabajarán en equipo para conquistar.
El reto cambia, la primera cocinada deberá ser en relevos, Mcky y Ricardo comienzan en su equipo.
Karla comienza en su equipo, ella tiene poca paciencia pero deberá superarlo para continuar.
Talina entra como parte del primer relevo por su equipo, ella está completamente enfocada en ganar y subir al balcón.
Ricardo sigue las instrucciones al pie de la letra de su equipo, cualquier detalle podría hacer la diferencia.
Francisco tuvo un error muy grande, agregó demasiado aceite a los sartenes y es un reto de pocas calorías.
El chef JoséRa acudió a la cocina del equipo rojo para asesorarlos un poco, ¿lo aprovecharán?
Por otro lado, el chef Pablo fue con el equipo amarillo, ellos ya están un poco avanzados para esta altura del reto.
¡Manos arriba! El tiempo terminó para todos los participantes en este primer reto en MasterChef.
Los comensales invitados comienzan a probar los platillos de nuestras celebridades.
La decisión está tomada, nuestros invitados ya tienen el nombre del equipo ganador en el primer reto de la noche.
¡El equipo verde sube al balcón! Peeeeroooo después de checar las cámaras los chefs deciden bajarlos por el exceso de aceite en su platillo.
Para el reto de salvación, las celebridades recibieron una MasterClass por un chef invitado.
El chef Daniel Varela, imparte una MasterClass para que nuestras celebridades puedan realizar un vestido comestible.
Los equipos no están solos, serán auxiliados por nuestros expertos en moda de la noche.
Realizar comida comestible no es una tarea sencilla, por eso todas las celebridades ponen muchísima atención.
Un equipo muy disparejo, ellos tres buscarán realizar un vestido y un platillo fuera de lo común para conquistar a los chefs.
Unos se harán cargo de la cocina y sólo un cocinero y el auxiliar podrán armar el vestido.
Karla y Hector Terrones están diseñando el vestido de su equipo, hay controversia.
David Salomón quiso meter manos en la cocina, lamentablemente sólo podía auxiliar a las celebridades.
¡Directo al Reto de Eliminación! Después de no convencer a los chefs, ellos son parte de este reto.
Francisco Gattorno es una de las celebridades que están instaladas en el Reto de Eliminación.
Pedro no pudo acudir a los retos anteriores, es por eso que se integra directo a la Eliminación, ¿Conquistará a los chefs?
Karla no quiere abandonar la cocina más famosa de México y está dispuesta a dejarlo todo en este Reto de Eliminación.
Lamentablemente, Francisco Gattorno es el séptimo eliminado de la cocina de MasterChef Celebrity, no logró convencer a los chefs con sus platillos.

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