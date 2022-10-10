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FOTOS | Revive el viaje culinario en la cocina de MasterChef Celebrity

Los fogones de la cocina más famosa de México se encienden para recibir a las celebridades en un viaje culinario por el mundo, nadie quiere irse.

Por: Redacción Azteca UNO

La cocina más famosa de México enciende sus fogones para recibir a las celebridades y su buen sazón en MasterChef Celebrity.
La cocina de MasterChef recibe a un gran invitado para comenzar la noche en la cocina más famosa de México.
Tatiana tenía una sorpresa para nuestras celebridades, la banda comenzaría a arrojar productos para sus platillos.
La cocina de MasterChef está de manteles largos, tuvimos la vista del embajador de Japón en México.
Ricardo estuvo súper concentrado toda la noche para convencer al embajador con su platillo y subir al balcón.
Talina reveló a todos sus compañeros que ella aún está muy fuerte para seguir en competencia, todas la apoyaron con su desición.
Carlos Eduardo realizó un plan para ir por los productos a la banda, pero no todos sus compañeros estuvieron de acuerdo.
Alejandra nunca había cocinado comida japonesa, es un reto que la está sacando de sus zona de confort.
Macky tomó varios productos de la banda para realizar su platillo, ¿logrará convencer a los chefs?
Así es como las celebridades se formaban para recibir los productos de la banda, cada vez era más rápido.
Lorena Herrera tuvo la visita del embajador de Japón en México para probar su platillo, ¿Lo convencerá?
Los chefs llamaron a 6 cocineros, tres de ellos son los peores y los tres restantes son los mejores platillos de la noche.
Para el reto de salvación, la cocina de MasterChef recibió a creadores de contenido para comenzar con el reto.
Lo que parecía una cocinada buena onda, resultó toda una tragedia, los amigos ahora serán enemigos.
Ricardo recibió la visita del Chef JoséRa y Benshorts a su cocina, un momento lleno de diversión.
También Alejandra recibió a este dúo, ella está convencida de ganar este reto y salvarse de la eliminación de esta noche.
En otra parte de la cocina, Margarita recibió la visita del chef Pablo y Daniela Buenrostro, ellas le dan una retroalimentación.
Arturo López Gavito también recibió consejos por parte del chef Pablo, ¿Logrará subir al balcón?
Nuestra bella Talina está dejando todo su sazón en esta cocinada para evitar ir al reto de eliminación de esta noche.
Alejandra no tenía conocimiento del platillo que estaba por preparar, arriesgo todo para salvarse esta noche.
Macky tuvo la fortuna de cocinar un platillo que ya era de su conocimiento por haber visitado en varias ocasiones República Dominicana.
¡Manos arriba! llegó el momento de que los chefs y los invitados prueben todos los platillos y elegir a un ganador.
Carlos Eduardo no convenció a los chefs en el reto de salvación y tuvo que cocinar para continuar en competencia.
La bella Lorena Herrena cocinó un platillo bastante completo, recibió grandes comentarios por parte de nuestros chefs.
Margarita tuvo la fortuna de cocinar unos Huevos al vapor, ¿Habrá convencido a los chefs con este sencillo platillo?
Alejandra le dio el platillo más difícil de la noche a Macky, ¿Estrategia para eliminarla?
Mauricio no se da por vencido en la cocina de MasterChef Celebrity y cocinó uno de los mejores platillos del reto.
Desafortunadamente, Pedro se convierte en el eliminado de esta noche, por cuestiones de salud no podrá seguir en MasterChef Celebrity.
Nuestros chefs y los creadores de contenido nos hicieron pasar una noche espectacular en el cocina de MasterChef Celebrity.
Sarita estuvo atenta a todos los retos de esta noche, no te pierdas sus entrevista en nuestras cuentas de redes sociales.
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La cocina más famosa de México enciende sus fogones para recibir a las celebridades y su buen sazón en MasterChef Celebrity.
La cocina de MasterChef recibe a un gran invitado para comenzar la noche en la cocina más famosa de México.
Tatiana tenía una sorpresa para nuestras celebridades, la banda comenzaría a arrojar productos para sus platillos.
La cocina de MasterChef está de manteles largos, tuvimos la vista del embajador de Japón en México.
Ricardo estuvo súper concentrado toda la noche para convencer al embajador con su platillo y subir al balcón.
Talina reveló a todos sus compañeros que ella aún está muy fuerte para seguir en competencia, todas la apoyaron con su desición.
Carlos Eduardo realizó un plan para ir por los productos a la banda, pero no todos sus compañeros estuvieron de acuerdo.
Alejandra nunca había cocinado comida japonesa, es un reto que la está sacando de sus zona de confort.
Macky tomó varios productos de la banda para realizar su platillo, ¿logrará convencer a los chefs?
Así es como las celebridades se formaban para recibir los productos de la banda, cada vez era más rápido.
Lorena Herrera tuvo la visita del embajador de Japón en México para probar su platillo, ¿Lo convencerá?
Los chefs llamaron a 6 cocineros, tres de ellos son los peores y los tres restantes son los mejores platillos de la noche.
Para el reto de salvación, la cocina de MasterChef recibió a creadores de contenido para comenzar con el reto.
Lo que parecía una cocinada buena onda, resultó toda una tragedia, los amigos ahora serán enemigos.
Ricardo recibió la visita del Chef JoséRa y Benshorts a su cocina, un momento lleno de diversión.
También Alejandra recibió a este dúo, ella está convencida de ganar este reto y salvarse de la eliminación de esta noche.
En otra parte de la cocina, Margarita recibió la visita del chef Pablo y Daniela Buenrostro, ellas le dan una retroalimentación.
Arturo López Gavito también recibió consejos por parte del chef Pablo, ¿Logrará subir al balcón?
Nuestra bella Talina está dejando todo su sazón en esta cocinada para evitar ir al reto de eliminación de esta noche.
Alejandra no tenía conocimiento del platillo que estaba por preparar, arriesgo todo para salvarse esta noche.
Macky tuvo la fortuna de cocinar un platillo que ya era de su conocimiento por haber visitado en varias ocasiones República Dominicana.
¡Manos arriba! llegó el momento de que los chefs y los invitados prueben todos los platillos y elegir a un ganador.
Carlos Eduardo no convenció a los chefs en el reto de salvación y tuvo que cocinar para continuar en competencia.
La bella Lorena Herrena cocinó un platillo bastante completo, recibió grandes comentarios por parte de nuestros chefs.
Margarita tuvo la fortuna de cocinar unos Huevos al vapor, ¿Habrá convencido a los chefs con este sencillo platillo?
Alejandra le dio el platillo más difícil de la noche a Macky, ¿Estrategia para eliminarla?
Mauricio no se da por vencido en la cocina de MasterChef Celebrity y cocinó uno de los mejores platillos del reto.
Desafortunadamente, Pedro se convierte en el eliminado de esta noche, por cuestiones de salud no podrá seguir en MasterChef Celebrity.
Nuestros chefs y los creadores de contenido nos hicieron pasar una noche espectacular en el cocina de MasterChef Celebrity.
Sarita estuvo atenta a todos los retos de esta noche, no te pierdas sus entrevista en nuestras cuentas de redes sociales.
La cocina más famosa de México enciende sus fogones para recibir a las celebridades y su buen sazón en MasterChef Celebrity.
La cocina de MasterChef recibe a un gran invitado para comenzar la noche en la cocina más famosa de México.
Tatiana tenía una sorpresa para nuestras celebridades, la banda comenzaría a arrojar productos para sus platillos.
La cocina de MasterChef está de manteles largos, tuvimos la vista del embajador de Japón en México.
Ricardo estuvo súper concentrado toda la noche para convencer al embajador con su platillo y subir al balcón.
Talina reveló a todos sus compañeros que ella aún está muy fuerte para seguir en competencia, todas la apoyaron con su desición.
Carlos Eduardo realizó un plan para ir por los productos a la banda, pero no todos sus compañeros estuvieron de acuerdo.
Alejandra nunca había cocinado comida japonesa, es un reto que la está sacando de sus zona de confort.
Macky tomó varios productos de la banda para realizar su platillo, ¿logrará convencer a los chefs?
Así es como las celebridades se formaban para recibir los productos de la banda, cada vez era más rápido.
Lorena Herrera tuvo la visita del embajador de Japón en México para probar su platillo, ¿Lo convencerá?
Los chefs llamaron a 6 cocineros, tres de ellos son los peores y los tres restantes son los mejores platillos de la noche.
Para el reto de salvación, la cocina de MasterChef recibió a creadores de contenido para comenzar con el reto.
Lo que parecía una cocinada buena onda, resultó toda una tragedia, los amigos ahora serán enemigos.
Ricardo recibió la visita del Chef JoséRa y Benshorts a su cocina, un momento lleno de diversión.
También Alejandra recibió a este dúo, ella está convencida de ganar este reto y salvarse de la eliminación de esta noche.
En otra parte de la cocina, Margarita recibió la visita del chef Pablo y Daniela Buenrostro, ellas le dan una retroalimentación.
Arturo López Gavito también recibió consejos por parte del chef Pablo, ¿Logrará subir al balcón?
Nuestra bella Talina está dejando todo su sazón en esta cocinada para evitar ir al reto de eliminación de esta noche.
Alejandra no tenía conocimiento del platillo que estaba por preparar, arriesgo todo para salvarse esta noche.
Macky tuvo la fortuna de cocinar un platillo que ya era de su conocimiento por haber visitado en varias ocasiones República Dominicana.
¡Manos arriba! llegó el momento de que los chefs y los invitados prueben todos los platillos y elegir a un ganador.
Carlos Eduardo no convenció a los chefs en el reto de salvación y tuvo que cocinar para continuar en competencia.
La bella Lorena Herrena cocinó un platillo bastante completo, recibió grandes comentarios por parte de nuestros chefs.
Margarita tuvo la fortuna de cocinar unos Huevos al vapor, ¿Habrá convencido a los chefs con este sencillo platillo?
Alejandra le dio el platillo más difícil de la noche a Macky, ¿Estrategia para eliminarla?
Mauricio no se da por vencido en la cocina de MasterChef Celebrity y cocinó uno de los mejores platillos del reto.
Desafortunadamente, Pedro se convierte en el eliminado de esta noche, por cuestiones de salud no podrá seguir en MasterChef Celebrity.
Nuestros chefs y los creadores de contenido nos hicieron pasar una noche espectacular en el cocina de MasterChef Celebrity.
Sarita estuvo atenta a todos los retos de esta noche, no te pierdas sus entrevista en nuestras cuentas de redes sociales.

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