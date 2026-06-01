Los postres de MasterChef 24/7 que puedes cocinar para consentir a tu familia

MasterChef 24/7 no solo ha despertado el apetito de los espectadores con platillos salados llenos de creatividad y técnica. A lo largo de la temporada, también han aparecido postres capaces de antojar a cualquiera frente a la pantalla.

Algunos han formado parte de retos oficiales, mientras que otros han surgido durante los momentos de convivencia dentro del Mundo MasterChef 24/7 , demostrando que los dulces también ocupan un lugar especial en la experiencia de los participantes.

Postres de MasterChef 24/7 que puedes preparar en casa

Si estás buscando una opción para consentir a tu familia durante el fin de semana, estos son algunos de los postres que han llamado la atención dentro del programa y que pueden prepararse fácilmente en casa.

Crepas dulces: un clásico que nunca falla

Las crepas fueron protagonistas de uno de los retos contrarreloj de la competencia. Aunque parecen sencillas, requieren práctica para lograr una masa ligera y una cocción uniforme. Su mayor ventaja es la versatilidad, ya que pueden rellenarse con chocolate, cajeta, frutas, queso crema, mermelada o incluso helado.

Además de ser un postre atractivo, las crepas suelen convertirse en una actividad divertida para preparar en familia, ya que cada integrante puede personalizar su propia combinación de ingredientes.

Arroz con leche: el sabor que recuerda al hogar

Uno de los momentos más entrañables dentro del Mundo MasterChef 24/7 ocurrió cuando Flor decidió preparar arroz con leche para compartir con sus compañeros. A diferencia de los retos oficiales, esta receta surgió como un gesto de convivencia previo al domingo de eliminación.

El resultado fue tan bien recibido que varios participantes destacaron el sabor casero del postre. Luis incluso comentó que le recordó a la comida que preparaban en su hogar, mientras que otros celebraron la textura más firme que consiguió Flor al cocinarlo durante más tiempo.

El arroz con leche continúa siendo uno de los postres más queridos en México gracias a su sencillez y a la nostalgia que suele despertar en quienes lo prueban.

arroz con leche de cajeta

Pastel Red Velvet con frutos rojos

Cuando la repostería aparece en MasterChef 24/7 , la exigencia aumenta considerablemente. Uno de los postres que más llamó la atención fue el pastel Red Velvet acompañado de frutos rojos.

Su característico color rojo, combinado con rellenos cremosos y el contraste ligeramente ácido de las frutas, lo convierten en una opción ideal para celebraciones especiales. Aunque requiere más tiempo de preparación que otros postres, el resultado suele ser espectacular tanto en sabor como en presentación.

