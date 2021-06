Mati Álvarez, ¡narrando los Juegos Olímpicos de Tokio 2021!

Mati Álvarez de Exatlón México, narrando los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

La tricampeona de Exatlón México, Mati Álvarez, ¡la está rompiendo! Y es que no solo tiene tres trofeos y todos los premios habidos y por haber del reality más importante de México, ¡también se estará estrenando como conductora y narradora deportiva para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021!

Al regresar a México luego del término de la cuarta temporada de Exatlón, “Terminator” fue invitada durante varios días al matutino Venga La Alegría, ¡y le gustó mucho! Se dio cuenta que estar frente a la cámara se le facilita y le gusta, además, recibió bastantes cumplidos, pues tanto conductores de Azteca como seguidores del programa, le decían que podría ser buena conductora. Fue así como Mati se decidió a estudiar conducción en el CEFAT, el Centro de Formación Actoral de TV Azteca.

En Ventaneando, se dio a conocer que la atleta formará parte del equipo de TV Azteca en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, que comenzarán ya este 23 de julio. Mati lo tenía muy escondidito, pero al ser cuestionada al respecto, ¡soltó toda la sopa! Y se mostró muy emocionada y agradecida con TV Azteca por darle esta increíble oportunidad, ¡y es que quién mejor que ella que fue atleta de alto rendimiento y ha vivido en carne propia este tipo de competencias para narrar las historias de este año!

“Estoy súper contenta y agradecida porque se me dio esta oportunidad... Mi pasión es el Atletismo, desde los 10 años he ido a Juegos Panamericanos, a Centroamericanos, y es lo que me gusta y lo que sé de memoria, lo puedo expresar perfectamente porque yo lo viví y fui atleta de alto rendimiento”. Dijo Mati.

También se mencionó a Ana Lago para ir a los Juegos Olímpicos, pero aún no se confirma nada. ¡Estaremos compartiéndote toda la información!

