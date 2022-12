Maya Nazor responde si estuvo con Santa Fe Klan por interés.

Este inicio de semana, Maya Nazor, expareja de Santa Fe Klan y madre de su hijo, no aguantó más las críticas y salió a responder los rumores de su separación y principalmente, a dar tregua a las críticas que han hecho sobre ella y sobre que estuvo con el rapero por interés. Entérate ¿qué dijo la creadora de contenido?

¿Cómo responde Maya Nazor a los rumores de que estuvo con Santa Fe Klan por interés?

En una trasmisión en vivo, el pasado lunes, Maya Nazor rompió el silencio y confirmó la tan ya sonada separación entre ella y el rapero guanajuatense Santa Fe Klan, pero también, entre lágrimas se defendió de los constantes ataques de los que ha sido presa constantemente en redes sociales.

En ese momento la creadora de contenido dijo se habían separado de mutuo acuerdo y que siempre estarán juntos por su hijo. Además, que la gente no sabía lo que realmente había vivido y dejó entrever su impotencia por todo lo que se dice sobre ella.

“No es cierto, nada de lo que dicen es cierto, ustedes no vivieron lo que yo viví, no estuvieron en la relación. Ni yo dejé a Ángel ni Ángel me dejó a mí, fue un mutuo acuerdo, siempre estaremos juntos porque tenemos un hijo en común”.

Respecto a los comentarios que la han tachado de interesada y que sólo se quedó con el dinero de Santa Fe Klan, Maya es enfática y dice que no quiere ni necesita el dinero de Ángel y que ella puede trabajar.

“No soy una interesada, ni necesito ni quiero que Ángel me dé nada, yo puedo trabajar, esta es la única vez que tocaré el tema”, afirmó la madre del Luka, único hijo de Santa Fe Klan.

Finalmente, aclaró que estaba enamorada de Ángel y que únicamente se fijó en sus sentimientos. Con lo que busca dejar atrás los rumores y en especial las declaraciones de Fofo Márquez, el niño millonario, quien aseguró que sabe cómo operan las personas interesadas y que, por lo tanto, no le sorprendía para nada la separación del rapero y la influencer.