¿Mayela Laguna aclaró escándalo por supuesto saqueo a casa de Silvia Pinal?

Y entramos a casa de mi suegra con mi amigo, Wicho, mi amigo y yo... y en la casa de mi suegra hay como un sotanito y ahí adentro hay una maleta y lleva como 50 años, yo creo que ahí metida, con diez kilos de oro… Y me regaló un reloj Cartier, que también lo voy a vender, ya investigué cuánto cuesta y está en 78 mil varos, ahí tiene cartas de Diego Rivera, así enmarcadas en su casa o sea un montón de cosas que yo nunca me había fijado

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¿Qué responde Mayela Laguna al respecto?

Mayela Laguna, sigue sin responder al cuestionamiento de los audios que filtró una revista en los que relata como ella, su esposo Luis Enrique Guzmán y un amigo de ambos, supuestamente sacaron de la casa de Silvia Pinal diversas joyas y obras de arte, sin que ella estuviera enterada.

Así fue como la abordamos a las afueras de su pizzería, donde negó ser ella la que hablé en esos escandalosos audios.

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