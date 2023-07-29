¿Mayela Laguna extorsionó a la familia Pinal con un video comprometedor?

Tras la prueba de ADN, a la que se sometió Luis Enrique Guzmán, y que arrojó un resultado sin coincidencias genéticas con el pequeño Apolo, siguen surgiendo nuevas controversias en torno a la madre del menor, Mayela Laguna. La mujer vuelve a estar en el ojo del huracán, luego de la filtración de diversos audios y videos, en los que admite que se droga y que incluso, buscó extorsionar a la familia Guzmán Pinal.

No es la primera vez que Mayela se ve envuelta en escándalos, en torno a su familia política, pues antes, se destapó el saqueo a la casa de Silvia Pinal, en el que ella misma reconoció haber participado.

Pero, ¿es verdad que Mayela Laguna intentó extorsionar a Luis Enrique Guzmán? Hasta la redacción de Ventaneando, llegaron una serie de mensajes de audio, en los que ella advierte a su interlocutor, que tiene en su poder un video que podría perjudicar a la Dinastía Pinal, y que a cambio de no filtrarlo, pedirá dinero.

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Estoy bien preocupada, desearía irme de aquí, de la Ciudad de México, con mi hijo. Te lo juro, quisiera decirles ‘Voy a enseñar este video si no recibo, nunca en mi vida he hecho eso ¿no?, pero si no me dan tanta cantidad de dinero, enseño este video ahorita’ e irme con Apolo a algún lado, empezar una nueva vida, porque ya estuvo

En otra parte de los mensajes de audio, Mayela deja al descubierto, su plan para quedarse con la pizzería y el departamento en donde vive, hasta ahora.

No, yo no me quiero casar. Tengo derechos todavía, tengo derechos. O sea si yo me caso con él, por bienes separados, es lo mismo que como estamos ahorita. O sea, derecho ya tengo

Mira, que me deje la pizzería, ¿no? Que es su pin… local, pero bueno, el dinero yo lo he conseguido y yo le he echado. Y es mi pizzería, no la de él, con que me deje a mí la pizzería y este departamento, ya me doy por bien servida

¿Mayela Laguna tiene problemas de adicciones?

En otro segmento de los audios filtrados, Mayela Laguna refrenda, sin inhibiciones, su adicción a las sustancias prohibidas.

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