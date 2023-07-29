¿Mayela Laguna extorsionó a la familia Pinal con un video comprometedor?
Se filtraron audios en los que Mayela Laguna, admite tener un video comprometedor de la familia Pinal. Ella planeaba mostrarlo, si no le daban dinero.
Tras la prueba de ADN, a la que se sometió Luis Enrique Guzmán, y que arrojó un resultado sin coincidencias genéticas con el pequeño Apolo, siguen surgiendo nuevas controversias en torno a la madre del menor, Mayela Laguna. La mujer vuelve a estar en el ojo del huracán, luego de la filtración de diversos audios y videos, en los que admite que se droga y que incluso, buscó extorsionar a la familia Guzmán Pinal.
No es la primera vez que Mayela se ve envuelta en escándalos, en torno a su familia política, pues antes, se destapó el saqueo a la casa de Silvia Pinal, en el que ella misma reconoció haber participado.
Pero, ¿es verdad que Mayela Laguna intentó extorsionar a Luis Enrique Guzmán? Hasta la redacción de Ventaneando, llegaron una serie de mensajes de audio, en los que ella advierte a su interlocutor, que tiene en su poder un video que podría perjudicar a la Dinastía Pinal, y que a cambio de no filtrarlo, pedirá dinero.
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Estoy bien preocupada, desearía irme de aquí, de la Ciudad de México, con mi hijo. Te lo juro, quisiera decirles ‘Voy a enseñar este video si no recibo, nunca en mi vida he hecho eso ¿no?, pero si no me dan tanta cantidad de dinero, enseño este video ahorita’ e irme con Apolo a algún lado, empezar una nueva vida, porque ya estuvo
En otra parte de los mensajes de audio, Mayela deja al descubierto, su plan para quedarse con la pizzería y el departamento en donde vive, hasta ahora.
No, yo no me quiero casar. Tengo derechos todavía, tengo derechos. O sea si yo me caso con él, por bienes separados, es lo mismo que como estamos ahorita. O sea, derecho ya tengo
Mira, que me deje la pizzería, ¿no? Que es su pin… local, pero bueno, el dinero yo lo he conseguido y yo le he echado. Y es mi pizzería, no la de él, con que me deje a mí la pizzería y este departamento, ya me doy por bien servida
¿Mayela Laguna tiene problemas de adicciones?
En otro segmento de los audios filtrados, Mayela Laguna refrenda, sin inhibiciones, su adicción a las sustancias prohibidas.
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Entonces, ahorita vamos a ir a ver a mi suegra, por que ya está bien malita. Vamos a ir Alejandra, Gio, va toda la familia, ahorita voy a comprar mi bolsita de coca, para estar bien prendida, porque si no me pongo malas y este… me da mucha hueva todo lo que va a pasar