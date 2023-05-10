Mayra Rojas no celebra a su hermana Lorena en el Día de las Madres.

Por más fuerte que suene, Mayra Rojas confiesa que, en este Día de la Madre, ni ella, ni su madre, ni la pequeña Luciana conmemoran especialmente el recuerdo de su hermana, Lorena; pues suele ser muy doloroso a ocho años de su partida.

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Mira y no quiero que suene grosero, pero Lorena ya no está y ya pasaron ocho años y yo sigo hablando de mi hermana y llega el momento en que es agotador, yo ya pasé por un proceso de terapia, de recuperar otra vez la fortaleza, después de una pérdida tan fuerte y sigo hablando de mi hermana ocho años después

Mi hermana va a estar en mi corazón toda la vida, pero yo tengo un compromiso, no solamente con ella, sino con la vida en sí, de criar a una niña… A Lorena un día, sino que la recordemos en familia de la mejor manera y todos los días

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Pero cómo se dejará consentir ella por sus tres hijos.

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Para mí, pues obviamente es un día más en el que yo no pienso cocinar, es el único día que mis hijos se levantan temprano para llevarme de desayunar a la cama, eso es lo único que agradezco de ese día