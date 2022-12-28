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FOTOS | Meghan Markle regaló en Navidad al príncipe William un curioso objeto con la palabra “asesino”.

La esposa del príncipe Harry sorprendió a su cuñado con un regalo poco común en la primera Navidad que pasaron juntos.

Por: Redacción Azteca UNO

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