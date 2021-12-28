FOTOS | Los mejores atuendos de nuestras conductoras en el 2021.

Fue un año muy interesante para todos y pudimos ver algunos de los mejores atuendos de nuestras conductoras.

Mira todas las fotos aquí.

Kristal Silva, Cynthia Rodríguez, Olga Mariana, Sofía Aragón y Gaby Ramírez tuvieron momentos en los que robaron la atención y todas las miradas de nuestros televidentes. Te queremos mostrar algunos de sus mejores atuendos en esta galería.

Kristal Silva tuvo un año lleno de emociones fuertes en la isla de “Survivor”. Se convirtió en una de las participantes más fuertes del programa y después de su regreso a VLA, ella pudo seguir deslumbrando a todos con su estilo y belleza.

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Cynthia Rodríguez estuvo en la boca de todos después de haber dado fuertes declaraciones acerca de su futuro al lado de Carlos Rivera. ¿Ambos se convertirán en padres el próximo año? Solamente nos queda esperar.

Olga Mariana se convirtió en una de las conductoras para la emisión de Venga La Alegría Fin de Semana. Después de presentar grandes reportajes, tuvo la oportunidad de convertirse en conductora a tiempo completo y está aprovechando al máximo este momento.

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Sofía Aragón cambió las pasarelas por la pantalla de televisión y ha sorprendido a todos los televidentes con sus atuendos, su estilo y su carisma después de convertirse también en una parte fundamental del equipo de conductores de Venga La Alegría Fin de Semana.

Gaby Ramírez, originaria de Monterrey, llegó a la Ciudad de México para dar el siguiente paso en su carrera y lo ha podido hacer en la pantalla de Venga La Alegría. Llegando a ser una de las finalistas de ‘Quiero Cantar’ y una de las condcutoras de Venga La Alegría Fin de Semana, Gaby se ha colocado como una de las favoritas del público.