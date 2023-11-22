Una vez que disponemos de una cantidad importante de dinero, de manera inevitable nos planteamos qué hacer con ellos. Pues bueno, aquí nos convoca contar cuáles son las mejores formas para invertir tu aguinaldo y ganar más.

Empecemos mencionando que, hay todo tipo de opciones para implementar con el dinero extra que recibimos en esta última instancia del año. Digamos que no hay una respuesta correcta sobre qué hacer en un caso de esta índole. Ahora bien, en este caso vale la pena hablar de las alternativas que tienen para invertir tu aguinaldo.

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¿Cuáles son las mejores formas para invertir tu aguinaldo y ganar más dinero?

Consideremos para empezar que puedes invertir por medio de tu banco. Para ello, decir que cada institución bancaria tiene sus programas de inversión y para hacerlo tienes que pedirle los datos de rendimientos, plazos y el monto mínimo. Ten en cuenta que se requieren sumas a partir de los 1,000 o 2,000 pesos, y los desempeños dependerán de cada institución.

Otra opción viene por poner a trabajar tu dinero desde los 20 pesos en el Grupo Bursátil Mexicano (GBM). Para esta operación, puedes actuar con acciones fraccionadas en distintas compañías incluso. Claro, siempre es una buena idea consultar con algún profesional en la materia para tener tantas certezas como sea posible.

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Y finalmente, puedes poner tu aguinaldo en los Certificados de la Tesorería (CETES). Esto es un mecanismo correcto para que una persona con pocos conocimientos se inicie en estas ramas, sin riesgo alguno. Considera que esta instancia cuenta con el respaldo del Gobierno de México y por lo general sus rendimientos se encuentran por encima de la inflación.