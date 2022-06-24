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FOTOS | ¡Meryl Streep confesó que fue descartada de una película por "fea"!

Meryl Streep, una de las actrices más icónicas de Hollywood, confesó que le llegaron a negar películas por “fea”.

Por: TV Azteca

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