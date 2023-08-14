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FOTOS | Los Messi y los Beckham se han vuelto inseparables en Miami

El empresario y el futbolista se han vuelto uña y mugre. Te contamos en fotografías.

Por: Maribel Velázquez

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Messi desayunando.jpg
Mesii y Antonella.jpg
Messi, Neymar y Mbappe.jpg
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Messi sonriendo.jpg
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Messi foto con Antonella.jpg
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Messi nadando con Antonella.jpg
Messi hamburguesa.jpg
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