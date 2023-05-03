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FOTOS | ¡Más oficial que nunca! Kendall Jenner, las Kardashian y Bad Bunny juntos.

¡Más oficial ya no se puede! Después de que se les ha visto muy juntitos, Kendall Jenner y Bad Bunny llegan juntos y se van juntos de la Met Gala 2023.

Por: Ana Patricia Pérez

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