FOTOS | Los mexicanos y su gran paso por los premios de La Academia.

¿Qué mexicanos han sido nominados y quiénes han podido ganar un Oscar?

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Los mexicanos han estado presentes en los Premios de la Academia desde hace algunos años. Aunque ha habido varias nominaciones, no todos han podido llevarse la estatuilla dorada. Directores como Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu han podido ganar la categoría de “Mejor Película”.

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¿Y en la categoría de la actuación? Nuestro país también ha estado presente desde hace más de 50 años. Anthony Quinn fue el primer mexicano ganador de la estatuilla del Oscar por su actuación.

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¿Quiénes han sido nominados, pero no pudieron llevarse el triunfo? Salma Hayek y Yalitza Aparicio fueron nominadas durante los últimos años, pero no pudieron llevarse a casa la estatuilla dorada.

¿Los mexicanos podrán llevarse los premios en este año?

