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FOTOS | Los asaltantes que robaron a Miguel Bosé, ¡le pidieron una selfie!

El cantante Miguel Bosé contó que el jefe de la banda que lo asaltó en su domicilio le dijo durante el atraco que era su fan, ¡y hasta le pidió una foto! Te contamos en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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Miguel Bose y Benny ibarra.jpg
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