FOTOS | Miss Ucrania aclara si se alistó al ejercito para defender a su país.

Después de que el presidente Valdimir Putin ordenara abrir fuego contra Ucrania, un sinfín de personalidades ucranianas se han unido al llamado de Volodímir Zelenski y se han unido al cuerpo militar ucraniano para defender a su país.

Escritores, deportistas y activistas se han levantado en armas; también corrió el rumor de que la ex reina de belleza Anastasiia Lenna también se había unido al ejército ucraniano después de que apareció en sus redes sociales enfundad en traje militar.

Sin embargo, Anastasiia Lenna no se unió al ejército, así lo aclaró la reina de belleza en sus redes sociales: “No soy militar, solo una mujer, solo una humana normal. Solo una persona, como todas las personas de mi país. Todas las fotos en mi perfil de Instagram son para inspirar a la gente”.

También aprovechó para informar al mundo que Rusia está matando a personas inocentes: “Nací y vivo en Kiev. Esta es mi ciudad. Ucrania es mi país y desde el 24 de febrero la federación rusa comenzó a matar a civiles, mujeres y niños de un pueblo, el ucraniano, que no tiene culpa”.

