Muere niño de 5 años tras ser olvidado por su madre dentro de un auto.

Este hecho se podría haber evitado con una dosis mínima de precaución y sentido común pero lamentablemente no sucedió. Un niño de 5 años murió luego que su mamá lo dejara en el carro mientras se arreglaba para una fiesta.

El hecho sucedió en Houston, Estados Unidos esta misma semana, precisamente el lunes. La ciudad texana padeció un día de temperaturas muy altas que llegaron a los 38 grados y si uno considera estos datos es completamente ináudito dejar a un menor de edad en un coche. Increíblemente la madre no tomó en cuenta este razonamiento y por ello toca hablar de este deceso tan evitable como desafortunado.

¿Cómo murió el niño de 5 años dentro del auto?

El pequeño sufrió un golpe de calor mientras se encontraba en el carro y esa combinación de temperaturas altas junto con la exposición al sol y la nula atención de su madre llevaron a que tengas que leer esto.

Los investigadores del hecho han deducido que el niño podía no estar familiarizado con el coche debido a que este era de alquiler. No había ningún bloqueo de seguridad para menores de edad según lo consignado por las autoridades policiales que también se hicieron presentes una vez que les notificaron del hecho. Así como se ha informado esto no se comunicó si la madre tendrá que enfrentar cargos ante la justicia aunque esto es más que probable si consideramos su notoria insensatez.

A 5-year-old boy died after his mother left him inside a car outside the family’s home in Houston while she prepared for her daughter’s birthday party on Monday, a law enforcement official told CNN affiliate KTRK.https://t.co/onG3cEsh52 — CNN (@CNN) June 21, 2022

Especialistas en seguridad y tráfico de Estados Unidos recomiendan que los cuidadores no dejen nunca a los niños desatendidos en un automóvil, aunque esté en marcha con el aire acondicionado encendido o las ventanillas abiertas. La agencia también aconseja que la gente se acostumbre a comprobar los asientos delanteros y traseros de un auto antes de dejarlo y a colocar un objeto personal como un bolso o un maletín en el asiento trasero para asegurarse de que alguien lo revise antes de marcharse.

