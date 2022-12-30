Muerte de Octavio Ocaña no se resuelve a más de un año de la tragedia.

A pesar de que en octubre del 2022 se cumplió un año de la trágica muerte de Octavio Ocaña, la familia del actor sigue en pie de lucha para que se haga justicia pues nunca quedaron conformes con la versión de que el actor se quitó la vida con su propia arma tras una persecución policíaca ocurrida el 29 de octubre de 2021.

A pesar de que ya hay algunos detenidos por la muerte del actor que diera vida a Benito Rivers y otros más que siguen prófugos de la justicia. Su deceso sigue siendo un caso sin resolver para la familia Ocaña.

¿Qué dijo el padre de Octavio Ocaña? En exclusiva para Ventaneando, Octavio Pérez, padre del finado actor, dijo que del caso deben encargarse “peritos profesionales”, ya que es imposible que una persona se dispare en cierta zona de la cabeza tal como aseguraron en su momento las autoridades.

“Mi hijo nunca traía la gorra así como se la pusieron, siempre la traía de lado. A mí no me dan atole con el dedo, la bala nunca entró, a él lo bajan y lo matan y luego lo acomodan”, sentenció el padre del actor.

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“(Octavio) Tenía carácter fuerte y se bajó a ver lo que quieren y tan tan. Nunca traía el arma en la mano… siempre traía un arma para defenderse de la gente mala, de los rateros”, añadió.

Una de las tantas inconsistencias en el caso

La madre del actor habló sobre las inconsistencias que hubo en el asesinato de su hijo: “Llaman disque a la ambulancia, horas después suben a mi hijo y arriba de la ambulancia declaran que le da un paro cardiorrespiratorio, pero ya iba muerto mi hijo, entonces no fue tan fácil ya poder salvar su vida porque ya mi hijo llegó muerto”.

¿Cómo ha sido el proceso para la familia Ocaña?

Por su parte, Bertha Ocaña declaró que sabían que era cuestión de tiempo para buscar justicia por la muerte de su hermano, incluso sabían que les tomaría meses o años, pero hasta le fecha no han quitado el dedo del renglón. “Seguimos detrás de ello (justicia) y no nos vamos a rendir en ningún momento”, dijo.

Por último, Ana Lucía Ocaña, madre de Octavio Ocaña, aseguró que “mi hijo no era ningún delincuente porque ni con el más delincuente te puedes ensañar y venir atacándolo de esa manera hasta acabar con su vida. Yo no los puedo perdonar”.

