Una mujer se consideraba toda una metiche profesional.

Una mujer se consideraba como una metiche profesional y le gustaba estar informada de todo lo que sucedía en su colonia. El problema fue cuando ella descubrió la infidelidad de una persona que era vecina de esta mujer y esa mujer quería demandarla por daño moral.

Una mujer estaba muy molesta y muy asustada por lo que le querían hacer sus vecinas. Ella se consideraba como una metiche profesional, pero sin inventar nada. Prefería investigar todo lo que era relacionado con los chismes y descubrió que había una infidelidad. Todo fue por un botón que estaba planeado como una trampa, que funcionó, para la sorpresa de todos.

La expatrona de esta mujer era la víctima de la infidelidad. A pesar de haber contado sus problemas a la chismosa profesional, y haber ideado un plan para cachar la infidelidad de su esposo, quería demandarla por haber causado tantos problemas en su casa, o al menos así lo veía esta mujer desde que su esposo decidió irse de casa. Quería que la metiche se fuera a la cárcel por daño moral.

Soy chismosa y a mucha honra. | Programa del 27 de enero del 2023

Otras de las vecinas de la metiche profesional estaba también muy molesta con ella porque la culpaba de que su matrimonio llegara a su fin. Esta vecina le fue infiel a su esposo y él se enteró gracias a la chismosa, incluso lo llevó al motel donde esta mujer estaba con otro hombre.

El esposo engañado defendía a la mujer chismosa a capa y a espada por todo lo que le dijo de la infidelidad de su esposa. Él pensaba que ella era una mala influencia para sus hijos y por eso decidió que no iba a permitir que estuviera cerca de ellos. También reveló que quería pelear la custodia total por sus hijos.

Otra de las vecinas de la chismosa profesional estaba sumamente agradecida con ella. Su hija fue secuestrada, pero la metiche pudo ver en qué vehículo subió y quiénes se la llevaron. Gracias a eso, esa mujer pudo encontrar a su hija después de varios días de angustia.