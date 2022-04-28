Mujer que demandó a Héctor Soberón confirma que cobra por entrevistas.

Brigitte Karen Rivera, la mujer que hace 6 años demandó a Héctor Soberón por reconocimiento de paternidad, acepta que no solo ha recibido un pago por diversas entrevistas que ha otorgado a diferentes medios de comunicación, sino que tiene un convenio con una revista a la que da la primicia de todo lo que sucede en torno al caso, cuya sentencia resultó adversa para el actor, hace apenas unos días.

La revelación de que cobraba, la hizo su propio abogado en entrevista a este programa.

La señora no me paga, me aventé todos los juicios sin cobrarle y la canija anda cobrando las exclusivas

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Exclusivas, no. Apenas di una exclusiva para TV Notas, es que yo con ellos ya tengo un acuerdo, desde el principio con ellos se les dio la nota y ya había quedado con ellos. Ellos son los que me apoyaron con mi licenciado, por TV Notas conocí a mi Licenciado Víctor y estoy agradecido con ellos y con mi licenciado, he cobrado y me ha pagado TV Notas

En medio de la entrevista el abogado reaccionó

Mientras Karen respondía a nuestro cuestionamiento, su abogado reaccionó de esta manera.

La entrevista yo te la estoy dando para efectos de comentar la sentencia del resultado, lo demás tú estás en toda tu libertad y derecho y a lo mejor obligación de investigar y, nosotros también estamos en nuestro derecho de no responder preguntas que nosotros sabemos se van a desprender una serie de insinuaciones, comentarios y ataques en contra de mi cliente

Primer impacto, me paga por las entrevistas. Suelta la Sopa hizo una entrevista aquí y me pagó. TV notas, me paga. Ya no voy a dar entrevistas, esto fue todo

Karen responde las dudas sobre el caso de Héctor Soberón

En cuanto al caso, Karen y su abogado dijeron que esta semana Héctor Soberón tendría que depositar la primera pensión alimenticia provisional del 20 % de sus ingresos luego de que el juez determinó que sí es padre del hijo de Karen.

El fallo que aún, puede ser apelado, se dio por presunción debido a que Héctor Soberón se negó a someterse a una prueba de ADN.

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