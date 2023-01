Una mujer descubrió las infidelidades de su esposo con puros hombres.

Una mujer pensaba que su esposo lo estaba engañando con una mujer, pero la sorpresa para ella fue que sí la engañaba, pero con puros hombres. Su esposo resultó ser homosexual y ella nunca esperó que su matrimonio resultara de esta manera.

Una mujer descubrió que su esposo la engañaba con puros hombres. Resultó ser un hombre homosexual y ella se sintió traicionada por las mentiras de su esposo. También dijo que cuando se casaron, ella no sabía de sus verdaderas preferencias sexuales, aunque se le cuestionó si nunca tuvo algún indicio o presentimiento de la verdad, lo cual esta mujer negó en cada una de las veces que se le preguntó. Ella mencionó que primero muerta, antes de dejar que su esposo ve a su hijo.

El esposo de esta mujer dijo estar muy enojado y muy triste. Él sabe que engañó a su esposa al ocultarle sus verdaders preferencias sexuales, pero no cree que ella tuviera derecho de quitarle a su hijo o negar sus derechos como padre por ser un hombre homosexual. Él solamente quería poder ver a su hijo y ser un buen padre para el pequeño. A pesar de todo, este hombre le agradeció a su esposa por darle la dicha de convertirse en padre y conocer el amor de familia.

Mi marido me engaña con puros hombres. | Programa 18 de enero del 2023

El hombre que es la pareja actual del esposo también quiso intervenir en la discusión. Él también estaba casado, e incluso tuvo dos hijos con la que fuera su esposa. Él es bisexual y se confesó con su esposa para no mentirle. También es por eso que cree firmemente que las parejas homosexuales también pueden criar a un hijo igual que las parejas heterosexuales.





La suegra del hombre casado estaba muy molesta con su yerno. Pensaba que era un hombre cobardo por no haberle dicho la verdad a su hija desde el principio. Ella dejó muy claro que no iba a permitir que su yerno se acercara a su nieto por ser un hombre homosexual, aunque ella no tuviera ningún derecho para tomar una decisión así.

Pero las cosas no terminaron ahí. La nueva pareja no había dicho toda la verdad, y la que fuera su esposa estaba dispuesta a confesarlo todo. Ella aclaró que él nunca le dijo que tenía una nueva relación, además, quiso echarle la culpa a este hombre de intentar tener un hijo para salvar su relación, aunque él lo negara.