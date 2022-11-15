A una mujer la estafaron con dinero y también con el corazón.

Una mujer estaba muy afligida por la manera en la que resultó terminar su amistad con su supuesta mejor amiga. Después de tener un momento complicado en su vida, ella buscó ayuda para salir adelante. Su "mejor amiga" le propuso ingresar a trabajar en una inmobiliaria para poder tener un ingreso.

Esta mujer, presuntamente inocente, aceptó la ayuda sin pensar que podría traer problemas para ella. El tiempo avanzó, y las cosas no resultaron como ella esperaba. Al finalizar su tiempo en ese lugar de trabajo, esta mujer terminó con un gran problema legal y una gran deuda.

La supuesta mejor amiga dijo que se arrepiente de haber tenido una relación con ella, pero que todos los problemas que tiene hasta ahora han sido por ella misma, y no entiende por qué la culpa. Tampoco quiere ayudarle a pagar la deuda porque "no es su culpa".

La cosa no termina ahí, porque las madres de ambas mujeres están involucradas. Una de ellas aseguró que siempre supo el tipo de persona que era la supuesta mejor amiga, y la madre de la mejor amiga llegó iracunda al enterarse de todo lo que había pasado, porque no solo fue lo de la deuda, sino que su hija también estafó a un hombre con la supuesta venta de un terreno.

Al escuchar las posibles consecuencias, esta mujer decidió devolver el dinero y terminar la venta falsa de la propiedad para poder estar más tranquila, pero aún así, no quiso ayudar a su supuesta amiga, porque, nuevamente, sus problemas no eran su culpa.

El tema había llegado a un callejón sin salida... Hasta que llegó otra compañera de trabajo de las dos mujeres. Aseguró que la primer mujer no era tan inocente como quería hacerse ver, ya que tuvo una relación amorosa con su jefe y eso ocasionó que ella tuviera un acercamiento a las malas prácticas de la empresa.

Todo el problema fue porque ella confió demasiado en su jefe e incluso se llegó a enamorar de él, cuando para el superior solamente era cuestión de dinero.