Mujer estornuda y se rompe cuatro costillas, así fue el momento.

Todos alguna vez hemos hecho esta acción, algo más que inevitable como también entendible. Dicho esto, también es justo decir que llegar a lesionarnos es un tanto complicado pero hay personas como esta que llegan a esta instancia. Hablamos concretamente de esta mujer que estornudó y se rompió cuatro costillas y así fue el momento.

Para empezar a explicar esto debemos viajar hasta la República Popular de China. La situación inicialmente fue popular en el país de origen pero a partir de las redes sociales llegó a un nivel de masividad un tanto inesperado. Dichos estos detallitos pasemos a lo que nos convoca.

¿Cómo fue que la mujer estornudó y se rompió cuatro costillas?

South China Morning Post informó en su portal el caso de Huang, la mujer que después de estornudar tras comer picante tuvo que acudir con un médico debido a que presentaba dificultades para hablar y respirar. Debido a esos síntomas tuvo que realizarse una radiografía para identificar qué es lo que realmente había ocurrido.

El especialista que la atendió le realizó una radiografía en el tórax y fue así que pudo notar que la mujer tenía cuatro costillas rotas. Ante esto le sugirieron que guardara reposo durante un mes y procedió a vendarle completamente el pecho y de esta forma apresurar su mejora.

Lo peculiar del hecho pasa porque comió un alimento picante y el posterior estornudo llevó a que tuviera dificultades para hablar y respirar. Ante ello tuvo que trasladarse a urgencias médicas y afortunadamente tuvo una buena asistencia del personal. Los mismos le recomendaron iniciar una dieta para tener más músculos, un mejor estado físico como un bienestar mayor para su persona. Y ya que estamos es válido recomendarte que te hagas un chequeo médico, simplemente para que estes al tanto de tu realidad en términos de salud, un aspecto al que nunca hay que descuidar.

