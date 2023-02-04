Una mujer estaba desesperada. Su exsuegro quería hacerla su amante.

Una mujer estaba destrozada y desesperada porque el abuelo de su hijo quería convertirla en su amante y quería asumir el papel que le corrrespondía al padre. Ella ya no sabía qué hacer para aclararle que no debería pasar nada de eso.

Una mujer estaba desesperada porque su suegra quería hacerla su amante. Ella tuvo un bebé, pero el padre no quiso hacerse responsable. De pronto, el abuelo de su hijo quiso asumir el papel de padre. Ella también dijo que el padre de su hijo aceptó estar con ella a la fuerza y durante todo ese tiempo hubo muchas infidelidades por su parte.

La exsuegra de esta mujer estaba muy molesta porque pensaba que solamente quería quitarle el dinero a su marido y quería aprovecharse de toda la situación. También mencionó que siempre supo cómo era su hijo y que se equivocó al embarazarse, excusando las irresponsabilidades de su propio hijo. No dejó de acusar a su exnuera por supuestamente ser una interesada.

El exsuegro de esa mujer dijo que estaba sumamente preocupado por su nieto y por eso ayudaba a la mujer. Aunque primero dijo que lo hacía por preocupación, resultó ser que sí le había hecho propuestas indecorosas. Comenzó su confesión diciendo que toda ayuda podría tener alguna recompensa, aunque en este caso sea una relación secreta.

El padre del hijo de esa mujer tampoco tenía la mejor actitud. Él aseguraba que esa mujer solamente quiso sacarle el dinero y siempre ha buscado maneras de estar cerca de él. Confesó que incluso llegó a dudar de su paternidad en un principio. Aunque la mujer dijera una y otra vez que solamente quería que le dieron la pensión para su hijo, este hombre aseguraba que ella quería estar con él y quitarle su dinero.

El padre de esa mujer llegó de sorpresa a la discusión. Aclaró que no sabía todo lo que había pasado, pero siempre dará su apoyo a su hija. Recibió muchos ataques de la familia del padre de su nieto, y él solamente dijo que nunca aprobó la relación que su hija tuvo con ese muchacho porque es un irresponsable.