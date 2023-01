Una mujer fue criada de su hermana y ella la quiso correr de su casa.

Una mujer llevaba muchos años haciendo labores domésticas para su propia hermana. No había recibido ningún tipo de pago o compensación, pero de pronto, su hermana aseguraba que sus padres le habían dejado la casa y quería que se fuera de su casa. Esta mujer no sabía nada de esta orden y ahora ya no tenía un lugar al que se pudiera ir.

Una mujer estaba muy indignada y triste porque ayudó a su hermana durante mucho tiempo, pero su cuñado la quiso correr de su casa. Esta mujer ha ayudado por mucho tiempo a su hermana y a sus sobrinos, y no se le hace justo lo que estaba haciendo su cuñado con la casa de sus padres. Reveló que abandonó la escuela por una petición de su madre de ayudar y cuidar a su hermana mayor. También confesó que su hermana la trataba más como una empleada que como a un miembro de su familia.

La hermana de esta mujer dijo que sí quería que se fuera de su casa. Ya no estaba dispuesta a mantener a su hermana ni a su esposo, y aunque le haya ayudado por mucho tiempo, dijo que ya no necesitaba su ayuda. Tampoco le parecía justo que después de todo, le quisieran quitar la casa que supuestamente le habían dejado sus padres antes de morir, aunque nadie supiera nada de esta petición.

Fui su criada y ahora me echa a la calle. | Programa 25 de enero 2023

El esposo de la mujer que trabajó para su hermana también estaba harto y molesto de los tratos de su cuñada a su esposa. Pensaba que era malagradecida y una abusiva con su hermana por quererla correr después de haberla tratado como a una criada. Él estaba de acuerdo en dejar la casa, siempre y cuando le dieran una indemnización, aunque no le correspondía exigir una cosa así.





El esposo de la hermana abusiva también estaba muy molesto. Estaba harto de tener que mantener a su cuñada y al esposo (aunque tal vez no fuera del todo cierto), y aseguraba que su pareja sí tenía todos los papeles necesarias para acreditarla como la propietaria de la casa, aunque resultara lo contrario. También demostró tener muchos problemas con el esposo de su cuñada.

La hija de la hermana abusiva llegó a hacer revelaciones muy fuertes para todos. Aseguraba que su tía era una segunda madre para ella y todos su hermanos, porque su verdadera madre nunca estaba con ellos por estar trabajando y por estar cuidando a su padre. Le parecía muy injusto que ahora quisieran correr a su tía.