Una mujer se hartó de su cuñada, de sus mentiras y de su cochinero.

Una mujer está cansada de su cuñada. Además, de ser una persona muy sucia, le ha mentido a su esposo y ha puesto en contra a su propia madre con regalos. A eso se le agrega que la hija menor de edad de la cuñada le robó el novio a su prima de 21 años. El novio tiene 24 años, y la cuñada asegura que eso fue culpa de la hermana de su esposo.

Una mujer se quejó de su cuñada porque es una mujer sucia y mentirosa. Ella ya no podía seguir viviendo en un lugar tan sucio y no podía decirle nada a la cuñada, porque ella le decía a su esposo que la insultaban y la hacían menos. Por si fuera poco, la hija de esta mujer tiene 21 años y tenía una pareja de 24, pero la hija de 12 años de su cuñada le robó el novio.

La cuñada de esta mujer se quiso defender diciendo que toda la culpa era de la hermana de su esposo, queriendo voltear todas las cosas que ya se había dicho. Ella llegó a culpar a la hermana de su esposo por el hecho de que su hija menor de edad tuviera una relación con un hombre mayor de edad, y no parecía que se quisiera hacerse responsable por lo que estaba pasando.

La hija de 21 años dio su versión de los hechos. Ella terminó la relación con su ex-novio cuando supo que se involucró con una menor de edad y también se molestó demasiado con su abuela, porque decidió creerle más a la esposa de su tío y a su hija, que a ella, a pesar de haber crecido a su lado y de conocer los valores que le fueron inculcados. Además, la cuñada de su madre la acusó de intentar matarla cuando estaba embarazada.

La madre de los dos hermanos dijo que los problemas en su casa comenzaron cuando invitó a su hijo y a su esposa a vivir con ellos porque pasaban por un momento económico complicado. No quiere que se la pasen peleando sus hijos y ella no quiere terminar en medio de los dos.

El hombre casado con la mujer que aparentemente es una madre irresponsable. Él dijo que desconocía todo lo que realmente estaba pasando en su casa entre su esposa, su hermana y su madre. Él trabaja todo el día y se vino a enterar de toda la discusión. Además, dijo que su hermana lo veía con mucha conveniencia, aunque no tuviera nada que ver.