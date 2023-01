Una mujer no quería hacerse responsable de su hija ni de ser madre.

Una mujer se negaba a ayudar a su hija. Esta mujer aseguraba que no quería aceptar a su hija en su casa porque ya tiene la mayoría de edad y dijo, de una manera muy segura, que ella no había estado hecha para ser madre y que se embarazó por accidente.

Una mujer estaba desconcertada porque su hija de 20 años le había hecho la petición de poder vivir en su casa. A pesar de que era su propia hija, esta señora se negaba a ayudarle, diciendo primero que ya debería hacerse responsable por sí misma y después agregó que ella nunca se sintió capaz de poder ser madre. Aclaró que se embarazó por accidente y reveló que nunca la había visto como su hija, sino como su hermana, porque le daba vergüenza que la gente supiera que tuvo a su hija a los 14 años.

La hija de esta mujer estaba muy molesta. Después de escuchar todas las cosas que su propia madre había dicho de ella, reveló que siempre la habían rechazado. A pesar de que su madre afirmaba que siempre se habían visto como hermanas, esta chica negó todo, porque siempre supo el papel de cada una. Esta chica pensaba que su madre solamente estaba tratando de evadir sus responsabilidades.

No nací para ser madre. | Programa del 30 de enero del 2023

La pareja actual de la madre que no quería ser madre también tuvo una oportunidad de participar en la discusión. Este hombre no tenía en ningún problema en recibir a la hija de su pareja en su casa, pero también afirmaba que su pareja tenía miedo de que él la cambiara por su hija. Culpaba a los celos que de su pareja no quisiera ayudar a su propia hija y negó tener alguna intención oculta con la hija de su pareja.





La madrina de la joven también estaba muy molesta. Había recibido a la chica para ayudarle y por hacerle un favor a una amiga íntima, pero ya se había cansado de que no fuera acomedida y la madrina estaba segura de que era solamente una niña mimada. Le llegó a negar un plato de comida y quería que se fuera de su casa. Además, confesó que quería sacarla de su hogar porque su hijo casado tenía una relación con ella.

Este hombre casado estaba cansado de los chismes de su madre. Lo primero dijo es que su madre era una chismosa y que por eso había tenido problemas. Negó tener una relación con la ahijada de su madre y afirmó que solamente son buenos amigos. Además, él estaba muy molesto también con el trato que su madre le había dado a su ahijada.