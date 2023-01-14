Una mujer solo se la pasaba peleando y discutiendo con su suegra.

Una mujer estaba cansada de las peleas que tenía con su suegra. Hasta los golpes habían llegado y esta mujer solamente deseaba que su pareja pudiera tener un trabajo para que los dos se fueran de la casa de la madre de su pareja, pero él estaba terco que no quería irse a pagar renta.

Una mujer estaba harta de su suegra. Las dos habían peleado bastante y ya se quería ir de la casa. Ellas dos hasta los golpes habían llegado y esta mujer quería que su esposo pudiera ser un buen proveedor para que vivieran aparte. Ella dijo que la obligación de su pareja era trabajar para mantenerla y también a su hija.

La suegra de esta mujer también estaba cansada de los insultos y las agresiones que ha tenido la nuera con ella. Eso no fue todo, porque también mostró una supuesta lesión que la nuera le había provocado en su última discusión. También reveló que nada más estaba soportando todos los malos tratos de su nuera por el amor que tiene por su hijo y por su nieta.

Mi suegra me hace los mandados. | Programa del 13 de enero del 2023

El esposo de la nuera no sabía qué hacer para tranquilizar las cosas entre su madre y su esposa. Los problemas habían llegado demasiado lejos y él quería que todo puediera tener alguna solución. Dijo también que sale a buscar trabajo, pero también lo acusaron de haber perdido un auto que era su taxi por andar de borracho.

La esposa de su hermano también estaba molesta y cansada porque su esposo les había estado dando dinero para que pudieran salir adelante, pero sin buscar un trabajo. Ella quería que ese dinero mejor ayudara a su familia y a su hijo con capacidades diferentes.

El otro hijo de la suegra era el más afectado dentro de esta situación. Por querer ayudar a su hermano y a su pareja, ha tenido varios problemas en su relación. Sabía del comportamiento problemático de su hermano y por eso decidió acercarse a su pareja para ayudarlos, pero su propia mujer ha malinterpretado las cosas.