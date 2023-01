Una mujer le fue infiel a su esposo y su suegra la agredía por eso.

Una mujer le fue infiel a su esposo y su suegra se encargó de difamarla en la colonia en la que viven. Esta mujer estaba muy arrepentida por lo que hizo, pero también temía por su seguridad y por la de sus hijos por las agresiones que ha sufrido desde que salió a la luz su aventura con otro hombre.

Una estaba muy alterada porque le fue infiel a su esposo y ahora temía por su seguridad y por la de sus hijos. Su suegra le dijo a varias personas y esta mujer ya no podía salir tranquila a la calle porque le decían muchos insultos y algunas veces llegaron a lanzarle piedras por la aventura que tuvo con otro hombre fuera de su matrimonio.

La suegra de esta mujer se ha encargado de decirle a todos en su colonia de la infidelidad de su nuera. También fue acusada de organizar los ataques y las agresiones que las vecinas han tenido con su nuera, pero afirmaba que no tenían ninguna prueba de eso. La suegra corrió a su nuera de su casa por infiel y a eso se le agregó que la suegra siempre ha sido una mujer muy agresiva y violenta.

Le fui infiel y su mamá me odia. | Programa del 16 de enero del 2023

El esposo de la mujer infiel estaba cansada de la manera en la que su madre había tratado a su esposa. No pensaba permitir que la señora fuera la causa por la que él pudiera perder a su esposa y a sus hijos. Además, no quería que su madre lo siguiera tratando como a un hombre tonto y sin carácter. Este hombre también decidió perdonar a su esposa por la infidelidad y quería alejarse de los problemas que su madre ha ocasionado.

La vecina de estas mujeres se enteró de la infidelidad de su esposo por la suegra. Ella se sentía como una tonta y tenía mucho rencor. Quería que todo mundo supiera que la vecina con la que se metió su esposo era una mala mujer y no estaba dispuesta a dejarla tranquila por nada del mundo.

El esposo de esta vecina fue el invitado sorpresa en esta discusión. Aunque su esposa no quisiera aceptarlo, él ya no quería estar casado y quería hacer nuevamente su vida soltero. La mujer dijo que no pensaba darle el divorcio, pero especialistas les dijeron que no se necesitaba nada de eso para que el esposo pudiera disolver el matrimonio.