Una mujer quería que su ex y su nueva novia la dejaran en paz.

Una chica estaba muy molesta con su expareja. Ellos estuvieron juntos algunos años y tuvieron un hijo. Pero ella descubrió que su esposo le fue infiel con otra mujer y decidió irse de la casa junto con su hijo. A pesar de que ya están separados, este hombre sigue molestando a la chica y ella quiere que solamente cumpla con sus obligaciones con su hijo.

Una chica contó su situación. Ella tenía 19 años y su pareja tenía cerca de 40 años cuando se conocieron y comenzaron a vivir juntos. Los dos tuvieron un hijo, pero la chica descubrió que él le era infiel. Ella prefirió irse de la casa para volver a hacer su vida sin problemas, pero aseguraba que su ex no había cunplido con las obligaciones que tenía con su hijo.

El hombre quiso defenderse diciendo que la madre de su hijo solamente estaba resentida con él por haberla cambiado por una mujer más joven y negó rotundamente que hubiera provocado alguna pelea entre su pareja actual y su ex. También dijo que ya estaba harto de las difamaciones de las que era objeto, aunque la madre de su hijo también lo enfrentó diciendo que no había cumplido con sus obligaciones como padre.

Ya supérame y déjame en paz. | Programa del 20 de enero del 2023

La nueva novia de este hombre llegó de una maner amuy agresiva. Ella dejó claro que estaba dispuesta a todo para defender a su hombre e incluso se le fue a los golpes a la madre del hijo de su novio porque no iba a permitir que nadie se lo robara. Ella no quería escuchar de razones e ignoró todo lo que se había dicho de su actual pareja.

La exsuegra del padre irresponsable también lo atacó desde el primer momento que estuvo en la discusión. Ella quería que este hombre cumpliera con sus obligaciones como padre y le diera lo que le corresponde a su nieto. También pensaba que era un patán y que no tenía absolutamente nada de caballeroso.

El abuelo de la nueva novia del padre irresponsable también decía que su nuevo novio es un patán y que todos en la colonia lo sabían. Además, el abuelo vino a contradecir todas las mentiras que ha dicho su nieta. También dijo estar muy triste por todo lo que ha hecho ella desde que tiene esta nueva relación.