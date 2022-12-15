Una mujer se quejaba de su suegra, pero ocultaba a un gran secreto.

Una mujer tiene un gran problema con su suegra y con su pareja. Ella ha tenido que soportar los malos tratos y humillaciones que le ha hecho su suegra porque "viven en su casa". Su pareja no la defiende y esta mujer ya está cansada de todo lo que le dicen.

Una mujer se fue a vivir con su pareja y no sabía qué es lo que iba a suceder con ella y con su suegra. Ella tiene una hija y la suegra le ha dado muchos malos tratos. La ha humillado e incluso la ha acusado de ser una mala madre. Pero eso no es todo. Ni siquiera respeta sus momentos de intimidad, porque la señora ha espiado a su hijo y a su nuera cuando tienen relaciones sexuales.

La suegra de esta mujer llegó muy agresiva y diciendo que su nuera quiere arruinarle la vida a su hijo porque no lo deja crecer en el trabajo y que todas las malas decisiones que ha tomado es por culpa de su nuera. Además, no va a descansar hasta que ella se vaya de su casa y deje solo a su pareja. También se excusó al decir que cuando los vio teniendo sexo, fue para decirles que se cuidaran y también porque nunca ha querido a su nuera por "inútil".

La pareja de la mujer llegó. Él dejó claro que no quería perderla por culpa de su madre ni por malos entendidos, pero también mencionó que su madre quería lo mejor para todos. Se le cuestionó por el momento en que su madre los espió mientras tenían relaciones y él no se mostró para nada cómodo. Solamente quería que las dos mujeres de su vida pudieran llevarse bien y sin problemas.

La madre de esta mujer también estaba muy molesta con su propia hija. Quería que ella ya le pusiera un alto a su suegra y a todos los malos tratos que le da. También cree que estaba de arrimada en esa casa y no ha querido buscar un lugar propio para dejar atrás la mala vida que ha tenido en ese lugar.

Una buena amiga de este hombre y de su pareja también estuvo lista para hablar. Nadie sabía lo que iba a decir y estuvo lista para revelar un gran secreto. La mujer que tenía el problema con su suegra estaba ocultando algo a su pareja y ella tuvo que pedirle que dijera la verdad de una buena vez.