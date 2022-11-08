Una mujer quiere re-hacer su vida y su suegra no lo permite.

Una mujer estuvo muy afligida y molesta con su nuera. Perdió a su hijo después de haber sido victima de una trifulca en la calle y su ahora viuda tiene un nuevo novio porque quiere re-hacer su vida. La madre solamente quiere que se respete el luto de su difunto hijo.

Su esposo también está sumamente molesto con su nuera, ya que cree que le falta el respeto a su hogar y a la memoria de su hijo por tener una nueva relación. Lo curioso de este caso no es el tiempo de luto de la viuda, sino que sigue viviendo en la casa de sus suegros. El novio nuevo ha recibido una gran cantidad de groserías y de agresiones por parte de los suegros de su nueva novia. Él solamente quiere que los dejen ser felices.

Pero eso no era todo el problema. Resultó ser que el difunto esposo era un hombre muy violento y llegó a golpear a su viuda. A eso se le agrega que tenía otra pareja, y la suegra sabía de todo esto. El suegro dijo que no conocía esta situación, pero su esposa y la viuda estaban al tanto. La suegra, abusando del cinismo, incluso dijo que la otra mujer era mejor para su hijo, porque ella "sí lo cuidaba". La familia demostró una manera de pensar muy conservadora e incluso misógina.

Lo que nadie pudo explicar es la razón por la que la viuda seguía viviendo en casa de sus suegros. Una dinámica familiar bastante peculiar, por no decir complicada. Este caso tuvo una sencilla conclusión: que la viuda haga su vida en otro lugar y que la suegra, lejos de ser una víctima, tratara sus problemas de ira y de violencia.