Una mujer estaba enferma y quiso envenenar a sus hijastros.

Una mujer estaba segura de que sus hijastros la querían volver loca para poder quedarse con la herencia de su difunto padre, pero ella no estaba diciendo toda la verdad. Aunque quisiera verse como una víctima de las cirscuntancias, resultó que ella quiso envenenar a sus dos hijastros en el pasado.

Una mujer tuvo una relación con un hombre que tenía dos hijos. Una vez que falleció, este hombre decidió dejar toda su herencia a su pareja, y esto ha traído muchos problemas con sus hijos. Esta mujer relató que los dos hijos siempre fueron unos malagradecidos con su padre y querían hacer lo posible para quitarle todo lo que su pareja le había dejado antes de morir.

Uno de los hijastros de esta mujer dijo todo lo que tenía en su ser. Él aseguraba que no se "iban a dejar" de la aprovechada de su madrastra y quería recuperar todo "lo que le correspondía" a él y a su hermana. Además, dijo estar muy molesto por cómo se dieron las cosas con el fallecimiento de su padre y de la manera en la que ellos se enteraron.

La hijastra de esta mujer también tuvo su momento para hablar en esta discusión. Ella relató que su madrastra siempre la trató de la peor manera desde el momento en que su mudó con su padre a su casa. También dijo tener muchísimo rencor contra su padre por haber preferido el amor de esa mujer que al de sus propios hijos.

Una vecina y buena amiga de la madrastra relató qué fue lo que sucedió entre ella y sus hijastros para que interviniera. Ellos encerraron a su vecina por varios días y la amiga quiso ayudarle. También quería que la madrastra pudiera recuperar toda la herencia que su difunta pareja le había dejado.

La sorpresa para todos fue la llegada de la hermana menor de la madrastra. Ella reveló que su hermana sufre de una enfermedad y eso ha hecho que tuviera muchos problemas con todos, incluidos sus hijastros. Reveló que su hermana le pidió ayuda para envenar a sus hijastros. Además, la hermana menor dijo tener mucho coraje en contra de la madrastra por lo que le hizo en el pasado.