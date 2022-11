Por su peso, una mujer ha sufrido maltratos por parte de su familia.

Una mujer contó una situación bastante incómoda para ella. Tiene sobrepeso, y no ha podido encontrar ninguna manera de bajar de peso. Muchas personas la han discriminado por eso e incluso personas muy cercanas a ella le han dado muy malos tratos. Su padre también le ha dicho que es por eso que no podrá llegar a su máximo nivel y que probablemente no pueda alcanzar sus sueños y objetivos. Ella solamente quiere que la traten de una buena manera y que la apoyen para que pueda lograr todo lo que se propone.

Todos los malos tratos han hecho que esta chica tenga muchos problemas de autoestima, afirmando que se considera como “un cero a la izquierda” y piensa que ella no es suficientemente buena para nada, también como consecuencia del fallecimiento de su madre hace algunos años.

La madrastra de esta chica llegó afirmando que su hijastra es una mujer muy caprichosa y grosera. Solamente ha querido ayudarla, en sus palabras, para que “ya no esté gorda y deje de tragar”. Agregando a esto, la madrastra dejó claro que ella nunca quiso convertirse en una madre sustituta para esta chica. Aunque haya dicho que la grosera es la chica, la madrastra llegó con insultos y ataques desde el primer momento, diciéndole también que es un parásito porque no quiere seguir estudiando.

Me discriminan por gorda. | Programa del 23 de noviembre del 2022

La tía de esta chica la defendió hasta el último momento. La madrastra de la chica ha sido una mujer muy grosera, y según la tía, también es una maldita. Quiere que la chica se ponga a trabajar, pero también quiere que los demás la dejen de tratar mal por su aspecto y por su peso. Ya no sabe qué puede hacer para ayudarla y para que su familia la deje de molestar.

El padre de esta chica se sorprendió de escuchar todo lo que su hija y su esposa se dijeron hasta el momento. Reveló que sentía gran arrepentimiento por haberle creído todo a su nueva pareja y haber ignorado todo lo que su propia hija le decía. Además, confesó que nunca lidiaron con el fallecimiento de su madre.

La prima de esta chica también tuvo una oportunidad para hablar y declaró que está sumamente preocupada por su prima, ya que parece que no le importa su salud con tal de poder triunfar en redes sociales y convertirse en una mujer famosa.

Todo concluyó en que la chica buscará ayuda para poder mejorar su calidad de vida y su relación con su familia.